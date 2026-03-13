«Борей Технологии» и «Адвилабс Рус» представили ОС общего назначения «Х С01-03»

Результатом стратегического партнёрства компаний «Борей Технологии» и «Адвилабс-Рус» стал выпуск новой операционной системы общего назначения «Х С01-03» («Союз»). Операционная система разработана на базе российской Uncom OS предназначена для предприятий с повышенными требованиями к стабильности и безопасности и позволяет построить защищённую современную ИТ инфраструктуру на отечественных компонентах для госсектора и объектов КИИ.

Ключевая особенность «Х С01-03» («Союз») и Uncom OS — это разделение разработки программного обеспечения на две целевые операционные системы. Данный подход позволяет оптимально распределять ресурсы разработки, обеспечивать соответствие строгим отраслевым стандартам и гибко удовлетворять потребности различных сегментов ИТ-инфраструктуры.

ОС «Х С01-03» («Союз») ориентирована на применение в сегменте КИИ и проходит процедуры обязательной сертификации в соответствии с требованиями регуляторов (ФСТЭК Россия). Для неё предусмотрены только стабильные обновления, которые предварительно апробируются в среде Uncom OS — это снижает риски при эксплуатации в критически значимых системах.

Для организаций предлагается поэтапный сценарий внедрения — пилотная эксплуатация на выделенном сегменте, масштабирование на рабочих местах, не относящихся к КИИ, и дальнейшее развёртывание сертифицированного контура «Х С01-03» («Союз»).

Решение также доступно для серверной инфраструктуры: под требования заказчика формируются кастомизированные ISO образы с необходимым ПО — системами управления каталогами, платформой синхронизации UNC Connect и др.

Виктор Макин, директор «Борей Технологии», сказал: «Мы исходили из практики, что информационная безопасность – это не только оградить и запретить, но и создать стабильную среду, покидать которую не возникает желания. Когда решение быстрое, удобное и совместимое с реальным парком устройств, пользователь не уходит в «серые» обходные сценарии — и это напрямую повышает уровень защиты. Поэтому мы выбрали Uncom OS как основу «Союза» — нам важно создать защищённый ИТ-контур, где безопасность не конфликтует с удобством». Внедрение «Х С01-03» («Союз») позволит государственным структурам и компаниям КИИ создать полностью контролируемую и защищенную цифровую среду, минимизировав риски, связанные с использованием иностранного программного обеспечения».

Никита Кочерженко, основатель и генеральный директор «Адвилабс Рус», сказал: «Работая над проектом «Х С01-03» («Союз») мы делаем не витрину импортозамещения, а современную, производительную и управляемую экосистему суверенных программ с понятной заказчику экономикой. Двухплатформенная архитектура позволяет быстро развивать ПО для большинства пользователей, а для сегмента КИИ держать передовую и при этом стабильную, сертифицируемую систему с предсказуемыми обновлениями».