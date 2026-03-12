Ямальцы с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

МТС объявляет о запуске сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент – слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой свободный текст без ограничений.

«Мы продолжаем развивать инклюзивное пространство для наших абонентов, делая связь доступной для всех. Благодаря развитию современных технологий и искусственного интеллекта, устраняем барьеры в коммуникациях и повышаем качество жизни людей из уязвимых групп. Бесплатный секретарь для глухих и слабослышащих поможет людям с нарушением слуха полноценно общаться и самостоятельно принимать звонки без посредников. Сервис распознает устную речь и транслирует её в виде текста, а также озвучивает сообщение собеседнику в обратном порядке через голосового ассистента», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.