Спрос на кадровиков со знанием КЭДО за два года вырос вдвое

Компании все чаще указывают знание кадрового электронного документооборота как обязательное требование к кадровым специалистам. За два года более чем в два раза выросло число компаний, которые упоминают эту технологию в описаниях вакансий, посчитали аналитики «Контур.КЭДО». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В 2025 г. 1140 компаний размещали объявления с упоминанием КЭДО при подборе специалистов по персоналу, следует из анализа сервисов для поиска кандидатов HH.ru, Superjob и «Работа России». Годом ранее соответствующие вакансии в профильных разделах выложили 949 компаний, в 2023 г. их было 529. За два года рост составил 115%.

Доля компаний, которые прямо упоминают КЭДО в тексте вакансий для кадровых и HR-специалистов, выросла еще сильнее — почти в 2,5 раза. В 2023 г. она составляла 1,67%, в 2024 г. — 2,73%, в 2025 г. — 4,11%. Тренд усиливается по мере распространения технологии и роста числа пользователей.

Наталья Пичугина, директор по персоналу «СКБ Контур»: «Сегодня КЭДО становится особенно актуальным для повышения эффективности кадровых служб, перестройки процессов и снижения объема бумажного документооборота. Знание КЭДО становится таким же базовым навыком для специалистов по управлению персоналом, как знание трудового законодательства. Компании все чаще ожидают, что специалист сможет сразу работать в цифровой среде, поэтому требование все заметнее закрепляется в вакансиях. Однако зачастую компании не указывают КЭДО прямо в требованиях, так как эта технология уже считается стандартом в большинстве продвинутых организаций».

Чаще всего специалистов со знанием КЭДО ищут компании из сферы ИТ и связи — 23,6% вакансий в 2025 г. Среди лидеров также строительство и прочие услуги — по 8,7%, торговля промтоварами и образование — по 6,24%.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Наибольший спрос на специалистов со знанием КЭДО в крупнейших центрах: 47,8% таких работодателейв Москве. На Санкт-Петербург приходится 11,9%, Московская область — 6,05%, Краснодарский край — 3,02%, Республика Татарстан — 2,46%.

Иван Лобов, руководитель проекта «Контур.КЭДО»: «Рынок все чаще закрепляет КЭДО как рабочий стандарт для кадровиков. Поэтому важно не просто автоматизировать подписание документов, а помочь кадровым специалистам встроить электронный формат в привычные процессы и сделать технологию простой и понятной для начала работы с ней».

КЭДО позволяет оформлять, подписывать и хранить кадровые документы без бумаги. Компании переводят в электронный формат операции по приему сотрудников, переводы, отпуска, ознакомление с локальными нормативными актами и другие кадровые процессы.

