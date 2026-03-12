«МойОфис» открывает бесплатный тестовый доступ к корпоративным продуктам

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила об открытии бесплатного тестового доступа к своим ключевым продуктам для бизнеса и государственных организаций. В течение пробного периода корпоративные клиенты смогут без ограничений использовать все функции решений «МойОфис» и оценить их возможности для создания эффективного и безопасного цифрового рабочего пространства.

Для тестирования доступны настольные, мобильные и веб-редакторы «МойОфис», корпоративное почтовое решение для организаций «МойОфис Почта» и платформа для корпоративных коммуникаций Squadus. Длительность пробного периода различается в зависимости от выбранного продукта и модели использования.

Полнофункциональный пакет безопасных офисных редакторов для работы с текстом, таблицами и презентациями на ПК «МойОфис Документы Настольные» предоставляется на пробный период сроком 30 дней. Тестировать корпоративное мобильное приложение для работы с документами «МойОфис Документы Мобильные» можно также в течение 30 дней.

Пробный доступ к веб-редакторам и интерактивной доске «МойОфис Документы Онлайн», почтовому решению «МойОфис Почта» и корпоративному мессенджеру Squadus предоставляется по модели SaaS. Вся функциональность продуктов доступна для тестирования в течение 14 дней. При приобретении коммерческой версии этих решений заказчик может выбрать удобную модель развертывания – SaaS или on-premise.

Подать заявку на получение пробного доступа к любому из перечисленных продуктов можно на официальном сайте «МойОфис». Кроме того, на сайте также можно воспользоваться калькулятором стоимости, позволяющим быстро рассчитать цену внедрения решений «МойОфис» на основе заданных параметров.

«Мы понимаем, что переход на новое программное обеспечение — ответственный шаг для любой организации, и делаем процесс выбора оптимального решения максимально прозрачным и удобным. На время тестового доступа заказчик получает полностью рабочие продукты, которые не отличаются от коммерческих версий. Таким образом ИT-специалисты и пользователи могут на собственном опыте убедиться в надежности, безопасности и функциональности решений МойОфис», – сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.