Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» повысил качество связи для всех поколений абонентов в Некрасово

Жители и гости деревни Некрасово Томского района получили надежное покрытие сотовой сети. Проведенная «МегаФоном» модернизация базовой станции позволила обеспечить стабильный доступ к голосовым вызовам и мобильному интернету на обширной территории. Позитивные изменения также заметили владельцы «зеленых» сим-карт в близлежащих населенных пунктах – Лоскутово, Аксеново, Вороново, Богашево и Лучаново. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры задействовали низкие частотные диапазоны. Они оптимальны для сельской местности: радиоволны распространяются дальше и лучше проникают внутрь помещений. Благодаря этому уверенный прием сигнала доступен как в самом населенном пункте, так и за его пределами.

«Установленное оборудование поддерживает как современный стандарт LTE, так и традиционный GSM. Это значит, что каждый абонент — от подростков до пенсионера — может пользоваться привычными цифровыми сервисами, независимо от возраста или телефона. Мы развиваем сеть так, чтобы связь оставалась удобной и доступной для всех», — отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Некрасово — популярное туристическое место вблизи Томска. Здесь расположены детский лагерь «Солнечная республика», спортивно-оздоровительный комплекс «Кедровый», санаторий «Космонавт», а также садовые товарищества «Медик», «Байкал» и «Кедр».

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Даже на отдыхе абоненты оператора продолжат заниматься привычными для себя делами. Дачники могут следить за новостями, погодой и фазами луны, пользоваться банковскими приложениями, делиться фотографиями урожая с близкими и читать рекомендации по уходу за урожаем. Юным гостям лагеря станет проще звонить родителям по видеосвязи, слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Апгрейд базовой станции также расширил зону покрытия VoLTEцифровых звонков через интернет. Соединение теперь устанавливается за пару секунд, а разговор остается четким, без фонового шума. Технология позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать нужную информацию во время разговора. Абоненты оператора в Некрасово уже оценили ее удобство: 66% всех звонков они совершают через сети четвертого поколения. За год показатели выросли почти на четверть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи

Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837