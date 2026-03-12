Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Каждый четвертый предприниматель ведет второй бизнес на базе ПВЗ

Ozon выяснил, сколько владельцев ПВЗ открывают дополнительный бизнес внутри пункта выдачи и какой доход это приносит. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Аналитики Ozon опросили более 1 тыс. владельцев пунктов выдачи заказов по всей стране и выяснили, что почти четверть предпринимателей совмещают работу ПВЗ с дополнительным бизнесом в одном помещении. По данным опроса, дополнительный бизнес приносит большинству владельцев точек около 10-30 тыс. руб. чистой прибыли в месяц. Однако есть направления, которые выбиваются в лидеры: салоны красоты приносят в среднем 30-50 тыс. руб. дополнительной прибыли в месяц, а продуктовые магазины — 50-100 тыс.

Самыми востребованными направлениями стали услуги ксерокопии и полиграфии, эти сервисы логично вписываются в пространство ПВЗ и не требуют сложной инфраструктуры. На втором месте — продуктовые магазины, а на третьем — кофейни. Замыкают пятерку самых популярных дополнительных бизнесов химчистки и хозяйственные магазины.

Направления дополнительного бизнеса также зависят от запросов потребителей в разных регионах и имеют свои особенности по федеральным округам: в Дальневосточном, Приволжском и Уральском округах лидируют продуктовые магазины, в Северо-Западном — химчистки, в Северо-Кавказском — кофейни, а в Сибирском, Южном и Центральном федеральных округах — копировальные услуги и полиграфия.

«Сегодня пункты выдачи заказов становятся не просто местом, где клиент может забрать свой товар, а полноценными центрами притяжения. Мы предоставили партнерам возможность использовать уже имеющиеся площади для запуска дополнительного бизнеса еще в 2024 г. — будь то кофе-пойнт, минимаркет или цветочная лавка, — открыть точку можно даже на 20 кв. м. По нашим исследованиям, как для мужчин, так и для женщин, посещение ПВЗ стало уже частью повседневной жизни, поэтому размещение дополнительных сервисов, востребованных в быту — новый стандарт удобства,экономии времени и развития городской среды. Кроме того, в среднем такой бизнес приносит владельцам пунктов выдачи до 20-30% дополнительной прибыли», — сказал Никита Шурпа, директор по развитию последней мили Ozon.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Чистая прибыль пунктов выдачи заказов без учета дополнительного бизнеса в среднем варьируется от 10-30 до 50-100 тыс. руб. в месяц. Самые высокие значения прибыли отметили владельцы ПВЗ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Их чистая прибыль составляет около 50-100 тыс. руб. в месяц. При этом около четверти опрошенных открыли ПВЗ не в крупных городах, а в небольших населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. человек.

Большинство же точек ПВЗ в России остаются моноформатными. При этом рынок постепенно меняется: по данным опроса, треть респондентов заинтересованы в запуске дополнительного бизнеса в ПВЗ или планируют его в ближайшее время.

При этом около 45% владельцев ПВЗ не планируют менять формат работы пункта выдачи, добавлять новые сервисы или открывать новые точки в ближайшие один-два года. Предприниматели отметили, что планируют сосредоточиться на развитии основной функции ПВЗ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

Приложение «Телега», позволяющее обходить блокировку Telegram, получило 200 миллионов и внесло в свой устав странный пункт про VK

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3-хранилище без остановки сервисов

Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837