Группа «ОМЗ Перспективные технологии» и Российский геронтологический научно-клинический центр договорились о сотрудничестве по программе здорового долголетия

Группа «ОМЗ Перспективные технологии» и Российский геронтологический научно-клинический центр (РГНКЦ) заключили трехсторонний меморандум о сотрудничестве в рамках Программы развития направления здорового долголетия (Longevity Biotech). Об этом CNews сообщили представители «ОМЗ Перспективные технологии».

Соглашение, призванное поддержать перспективные разработки в области здорового долголетия, подписали директор РГНКЦ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева, генеральный директор «ОМЗ Перспективные технологии» Роман Кувшинов и директор группы компаний «ИнертГаз» Сергей Потапов.

В рамках Сотрудничества компании обеспечат технологическую поддержку научных разработок российских ученых и помогут развитию уникальной экспертизы Центра. Компании поддержат разработку и создание единой ИТ-платформы в сфере здорового долголетия, развитие ИИ-технологий для оптимизации диагностики, создание и «калькуляторов здоровья», а также развитие отечественных технологических и промышленных решений для раннего выявления, замедления и коррекции старения. Следующим шагом в сотрудничестве станет создание профильного кластера для компаний и научных организаций в сфере здорового долголетия, а также формирование научно-технического совета кластера.

Генеральный директор ПАО «ОМЗ Перспективные технологии» Роман Кувшинов: «Группа "ОМЗ Перспективные технологии" присутствует в отраслях технологических прорывов, одной из которых безусловно являются биотехнологии. Наш биотех-проект предполагает инвестиционную поддержку исследований в сфере здорового долголетия и нейропротекции для дальнейшего применения наработок в высокотехнологичной медицине. Longevity Biotech – это фундамент для медицины завтрашнего дня и одна из самых перспективных отраслей для инвестиций. Поддержка прорывных научных исследований российских ученых позволит аккумулировать передовые знания в сфере лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, атеросклероза и других, а также поддержать изыскания в области эпигенетики, которые в дальнейшем станут основой для практической медицины».

Проект по поддержке и развитию технологий здорового долголетия станет одним из перспективных бизнес-направлений группы и войдет в высокотехнологичный кластер системы управления Группы ОМЗ.



