Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

Югорчане с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

МТС объявляет о запуске сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент – слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой свободный текст без ограничений.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

«Сегодня инклюзивность не просто тренд, а важный показатель развития социально ответственного бизнеса и создания доступной среды. Люди из уязвимых групп зачастую оказываются неучтенными в коммуникациях, сталкиваясь с ограничением действий. С развитием искусственного интеллекта мы можем возвращать абонентам комфорт, снимать барьеры в повседневном общении. Секретарь для глухих и слабослышащих поможет людям с нарушением слуха полноценно пользоваться голосовой связью и самостоятельно принимать звонки без посредников», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/