Работники в Москве и регионах по-разному оценивают свою работу, коллектив, а также перспективы роста

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, что на удовлетворенность россиян работой часто влияет не только профессия, но и география. Так, жители регионов оказались значительно более довольны условиями труда и расположением офисов, чем москвичи. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 13 по 19 февраля 2026 г. среди 1988 респондентов.

Исследование показало, что местоположением офиса или промышленной площадки, куда нужно приходить каждый день, больше всего довольны опрошенные сотрудники из Краснодарского края (71%) и Новосибирской области (68%). Тогда как в Москве этот показатель равняется 62%, а в Санкт-Петербурге еще меньше (56%). Уровень удовлетворенности этим аспектом может снижать достаточно высокая транспортная загруженность мегаполисов.

Другим важным фактором — условиями труда на рабочем месте — жители регионов также удовлетворены больше, чем москвичи и петербуржцы. В Краснодарском крае этим параметром довольны 65% опрошенных сотрудников, в Тюменской области — 61%, в то время как в Москве — 53%, а в Санкт-Петербурге — 52%.

Вопрос, волнующий всех сотрудников вне зависимости от их принадлежности к профессии, — это перспективы развития карьеры и обучение. В среднем по стране удовлетворенность перспективами профессионального роста составляет 23%. Обучением и развитием в компаниях довольны 26% опрошенных.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
Цифровизация

«Главным источником лояльности остаются коллектив и коллеги (в среднем этим параметром удовлетворены 63% опрошенных). Интересно, что тема зарплаты, которая ранее считалась одной из самых сложных, сейчас вызывает меньше недовольства у респондентов по всей стране. Так, оплатой труда довольны 37,6% опрошенных работающих россиян, что примерно соответствует уровню положительного отношения к руководству (48,3%). 61% респондентов положительно оценивают местоположение офиса или рабочей площадки, почти половина участников (49%) довольны своими рабочими задачами, что говорит о том, что большинство находят работу интересной и соответствующей своим навыкам», – отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Возможностью общаться с руководством и выражать свои мысли удовлетворены 46% опрошенных, что подчеркивает значимость открытых коммуникаций внутри компаний, работники которых участвовали в исследовании hh.ru в начале 2026 г. Кроме того, важное значение имеет прозрачность рабочих процессов — ей довольны 39% опрошенных сотрудников.

