Проекты якутских ученых получили поддержку Российского научного фонда

Две инициативы научных коллективов республики — Академии наук и Арктического научно-исследовательского центра — получат грант Российского научного фонда. Разработки якутских ученых вошли в число 36 проектов из 11 регионов страны, получивших грантовую поддержку РНФ. Об этом CNews сообщили представители Республики Саха (Якутия) в Москве.

Академия наук Якутии предложила проект по разработке технологии поиска скоплений мамонтовых бивней геофизическими методами с использованием искусственного интеллекта. Цель проекта — создать автоматизированный комплекс дистанционного обнаружения объектов плейстоценовой фауны на местности. Современное геофизическое оборудование разных типов будет интегрировано в единую цифровую среду, а обрабатывать данные поможет искусственный интеллект. Впервые появится возможность проводить полноценную ресурсную оценку запасов бивней.

Арктический научно-исследовательский центр республики представил проект по научному обоснованию круглогодичной эксплуатации автомобильной дороги «Яна» в рамках реализации проекта «Восточный меридиан». Исследователи создадут цифровую модель трассы и навигационную систему для маршрута «месторождение Прогноз — Батагай — Усть-Куйга — Найба — Тикси». Общая протяженность маршрута — 884,5 км. Специальные программы будут в реальном времени следить за состоянием дороги, оценивать ледовую обстановку и предсказывать места возможного подтаивания или деформации грунта. По итогам работы будет предложен предварительный национальный стандарт для подобных зимних дорог. В проекте участвует индустриальный партнер, заинтересованный во внедрении результатов — КП «Дороги Арктики».

В ноябре 2025 г. Якутия и Российский научный фонд заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований. Предыдущее соглашение между Якутией и Российским научным фондом действовало с 2021 г. За это время фонд поддержал 73 научных проекта из республики на общую сумму свыше 240 миллионов рублей. Финансирование традиционно осуществляется на паритетных началах: 50% — средства РНФ, 50% — из регионального бюджета.

«Якутия сегодня самым активным образом вовлечена в общегосударственную повестку: создание транспортных коридоров и коммуникационных систем, наращивание промышленных мощностей на Дальнем Востоке и глобальную конкуренцию в Арктике. Республика является признанным авторитетом в области народосбережения, сохранения языков, культуры, хозяйственного уклада северных народов, в вопросах адаптации к изменениям климата и экологической устойчивости, — сказал глава региона Айсен Николаев. — Фундаментом для достижения целей и перспективного развития республики, увеличения вклада в развитие страны должна быть наша наука. Особенно это важно в переломное время, когда для победы страны крайне необходима мобилизация не только экономических, но и интеллектуальных ресурсов».