«Пилар» расширяет сотрудничество с партнерами из сферы телерадиовещания

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, объявила о расширении сотрудничества с партнерами из сферы телерадиовещания. Сейчас 25% клиентской базы «Пилара» – компании из сферы телевидения и радио, которые все чаще отказываются от строительства собственных вышек в пользу аренды объектов у инфраоператоров. Так они сокращают капитальные затраты и усиливают вещание в регионах. За прошедший год «Пилар» инвестировала в усиление антенно-мачтовых сооружений для клиентов более 105 млн руб.

«Пилар» наращивает количество коммерческих клиентов в сфере телерадиовещания. Каждый четвертый клиент компании – вещатель. Показатель демонстрирует устойчивый тренд на переход телевидения и радио от модели самостоятельного строительства вышек к модели аренды мощностей у инфраоператоров. В 2025 г. «Пилар» вложил в усиление безопасности эксплуатации АМС более 105 млн руб.

В портфеле башенной компании более 35,5 тыс. опор по всей стране. Их высота достигает 258 метров – это обеспечивает оптимальное покрытие сигналом и в густонаселенных городских территориях, и в отдаленных регионах. Размещение оборудования на готовых антенно-мачтовых сооружениях позволяет телерадиокомпаниям существенно сокращать капитальные затраты на строительство собственных башен и усилить вещание в регионах.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

На инфраструктуре «Пилара» партнеры могут размещать широкий спектр профессионального оборудования телерадиовещания, включая передатчики цифрового эфирного телевидения, антенные системы для различных диапазонов, системы мониторинга эфира, оборудования спутникового приема и передачи контента. Партнеры могут отслеживать статус заявок и управлять запросами в автоматическом режиме в личном кабинете «Пилара».

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Вещатели остаются для нас стратегически важными партнерами. Тот факт, что каждый четвертый наш клиент представляет сферу телерадиовещания, говорит о высоком доверии к нашей инфраструктуре и сервисам. В нашей стратегии – увеличение количества коммерческих партнерств, и мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии модели инфраструктурного шеринга. Мы продолжаем модернизировать парк сооружений и внедрять цифровые инструменты, чтобы размещение оборудования для партнеров было максимально быстрым и прозрачным».

