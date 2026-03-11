Разделы

«МегаФон» прокачал связь для 30 тысяч новоселов Тюмени

Инженеры оператора расширили покрытие в крупных жилых массивах Тюмени. Теперь мобильный интернет на скорости до 80 Мбит⁄с доступен в жилых помещениях, лифтовых и входных зонах, а также на прилегающей территории ЖК «Мотивы», «Республика», «Этика» и «Сердце Сибири». Обновленные улучшенные параметры связи доступны около 30 тыс. новоселов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты увеличили территорию покрытия сети четвертого поколения и повысили пропускную способность оборудования за счет запуска дополнительных слоев в 4G. Инфраструктурные мероприятия также помогли снизить нагрузку на сеть в условиях высокой концентрации пользователей.

Для расширения покрытия оператор задействовал высокочастотные диапазоны — наиболее эффективные для повышения ёмкости сети. В результате максимальная скорость загрузки выросла до 80 Мбит⁄с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами и даже провести виртуальную экскурсию по будущей квартире, чтобы в режиме онлайн обсудить с родными и близкими предстоящую покупку.

Инженеры оператора запустили новую базовую станцию на юго-западе столицы Тюменской области, где формируется масштабный квартал из современных зданий разной этажности — ЖК «Мотивы». Апгрейд телеком-оборудования также прошел в заречной части, где идет строительство ЖК «Этика», на улице Республики, где возводится одноименный жилой комплекс, и на улице Максима Горького, где поблизости готовится к сдаче несколько домов ЖК «Сердце Сибири».

«Планируя мероприятия по развитию сети, мы внимательно изучаем планы по строительству новых жилых кварталов, потому что это всегда требует соответствующего расширения телекоммуникационной инфраструктуры. Ввод новых телеком-объектов предотвращает дефицит емкости и ускоряет работу цифровых сервисов. Еще быстрее отправляются видео и фото, что удобно не только проживающим в этих жилых кварталах жителям, но и тем, кто пока только готовится приобрести квартиру», — сказал директор «МегаФон»а в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Улучшения при загрузке тяжелых файлов, просмотре видео или общении по видеосвязи смогут заметить не только новоселы, но и отдыхающие в Плехановском бору и Затюменском экопарке, посетители крупнейшего гипермаркета и пациенты областной больницы, а также гости города, прибывающие на автовокзал.

