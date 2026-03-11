Разделы

ФГБУ «НМИЦ гематологии» переходит на защищённую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) завершил внедрение российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Решение обеспечило учреждению надежную систему корпоративной почты, календарей и задач для 1,2 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщил представитель CommuniGate Pro.

Перед центром стояла задача внедрить современную систему корпоративных коммуникаций, обеспечивающую непрерывность внутренних коммуникационных процессов и соответствующую базовым требованиям к защите медицинских данных в части используемого программного обеспечения.

Платформа была развёрнута на виртуальном сервере, созданном в среде виртуализации «Брест». Виртуализация позволила оптимально распределить вычислительные ресурсы, обеспечить изоляцию среды выполнения и упростить резервное копирование данных. Решение соответствует требованиям к защите информации и поддерживает необходимые уровни доступности сервиса.

Внедрение проходило в несколько этапов. На первом этапе был проведен аудит текущей инфраструктуры и проектирование новой системы. Затем настроены почтовые сервисы, служба каталогов, политика безопасности и резервного копирования, а также проведена интеграция с внутренними информационными сервисами и остальной ИТ-инфраструктурой организации.

Внедрение было выполнено без перебоев в работе внутренних служб учреждения и не потребовало изменений в пользовательских процессах. После завершения внедрения специалисты центра прошли обучение для самостоятельного сопровождения платформы CommuniGate Pro внутри своего ИТ-контура.

Сегодня система обеспечивает достаточный набор функций для корпоративных коммуникаций: электронную почту, календарь, задачи и контакты. Платформа позволяет сотрудникам обмениваться информацией, обеспечивать совместную работу в CommuniGate Pro, а также синхронизировать данные с мобильными устройствами.

В результате внедрения ФГБУ «НМИЦ гематологии» получило современную почтовую инфраструктуру. Система повысила устойчивость и управляемость коммуникаций, объединив почту, календари и внутренние сервисы в едином ИТ-контуре учреждения. Использование полностью российского решения стало важным шагом на пути к обеспечению цифрового суверенитета центра.

«В нашей работе любые задержки и сбои недопустимы, так как от этого зависит здоровье, а иногда и жизнь пациентов. Поэтому для нас критически важно иметь надежную и безопасную платформу коммуникаций. Работа медицинского персонала и научно-исследовательских подразделений также зависят от бесперебойной работы коммуникационной инфраструктуры организации. CommuniGate Pro позволила нам создать именно такую платформу: гибкую, современную и независимую от иностранных поставщиков», – отметил Дмитрий Баракшаев, советник управления по развитию ИТ и ИБ ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

«НМИЦ гематологии предъявляет высочайшие требования к безопасности и устойчивости своих систем, и мы рады, что CommuniGate Pro стала технологической основой коммуникационной среды центра. Наше решение сертифицировано ФСТЭК по пятому уровню доверия, что гарантирует организациям российское происхождение и высокую степень информационной безопасности нашего продукта», – сказал Антон Шпорт, директор коммерческого департамента CommuniGate Pro.

