Что покупали иностранцы в России на Китайский Новый год

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» изучили* платежи иностранцев по карте туриста в России в период празднования Китайского Нового года. В период празднования (с 17 февраля по 3 марта 2026) общее количество покупок выросло на 70% по сравнению с двумя обычными неделями зимы (с 20 января по 3 февраля). При этом качественный рост демонстрирует и глубина трат: оборот платежей стал больше на 83%. Средний чек, в свою очередь, увеличился на 8% и составил 1,08 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Инфраструктурный рост

Рост трат напрямую связан с доступностью платежных инструментов. Иностранцы получили удобный способ расчетов, избавляющий их от необходимости возить с собой крупные суммы наличных.

«Мы видим устойчивый спрос на российские платежные инструменты со стороны зарубежных гостей. С 17 февраля по 3 марта 2026 г. было выдано на 47% карт больше, чем в период прошлогодних праздников, с 29 января по 12 февраля 2025 г. Это подтверждает, что интерес к поездкам в Россию сохраняется на высоком уровне, а финансовая инфраструктура успешно адаптируется под нужды въездного туризма», — сказал директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Географически центрами притяжения и, соответственно, основными точками расхода средств остаются Москва и Санкт-Петербург.

На что тратят все иностранцы

По сравнению с прошлогодним праздничным периодом число покупок в этом году выросло на 65%, оборот — на 46%, средний чек при этом снизился на 11% до 1,08 тыс. руб. Месяц к месяцу рост составил 70%, 83% и 8% соответственно.

Эксперты отмечают, что туристы все активнее пользуются в том числе локальными сервисами. Россия перестает быть направлением «посмотрел и уехал»: гости задерживаются дольше и живут более насыщенной повседневной жизнью.

Год к году рост по всем туристическим картам показали традиционные категории.

Общепит: оборот вырос на 50%, число покупок — на 66%, а средний чек снизился на 10% до 1,63 тыс. руб.

Продуктовые магазины: оборот вырос на 63%, число покупок — на 78%, средний чек снизился на 8% до 908 руб.

Услуги: оборот вырос на 40%, число оплат — на 17%, а средний чек — на 20% до 804 руб.

Отели: оборот и число покупок не изменились, средний чек снизился на 3% до 3,64 тыс. руб.

Китайские туристы: гастрономия и культурный код

В «ЮMoney» отдельно проанализировали траты пользователей из Китая, посетивших Россию в период своего национального праздника. По сравнению с прошлым годом оборот увеличился на 51%, число покупок — на 67%, средний чек снизился на 10% до 1,07 тыс. руб.

Данные показали интересную закономерность: китайские туристы приезжают в Россию не только за открыточными видами Красной площади и Эрмитажа. Структура их расходов говорит о глубоком интересе к русской культуре и повседневной жизни.

Главным магнитом для гостей из Поднебесной стал российский общепит. Оборот в этой категории вырос на 53% год к году, число покупок увеличилось на 68%, а средний чек снизился на 9%, достигнув 1,64 тыс. руб.

Интересно, что китайские туристы охотно изучают не только ресторанное меню, но и полки продуктовых магазинов. Оборот вырос на 66%, число оплат — на 80%, средний чек составил 912 руб. (-7%).

Логистика путешествия: от отелей до пригородных поездок

Данные о транспортных расходах позволяют понять, как именно китайские туристы перемещаются по России. Наибольшей популярностью пользуется пригородный транспорт: год к году оборот и число покупок в категории увеличились вдвое, а средний чек — на 10% до 159 руб.

Это показывает, что гости из Китая не ограничиваются столицами, но и охотно исследуют пригороды — Золотое кольцо, дворцово-парковые ансамбли Ленинградской области, подмосковные усадьбы и другие.

Туристические агентства и экскурсионные бюро тоже фиксируют рост: оборот увеличился на 18%, число покупок — на 30%, средний чек при этом снизился на 9% до 2,58 тыс. руб. Такая динамика чека может указывать на рост спроса на короткие тематические экскурсии вместо многодневных туров.

В сегменте отелей динамика также активна: год к году оборот вырос на 12%, число покупок — на 5%, средний чек — на 6% до 3,59 тыс. руб. В сравнении с обычными двумя неделями зимы оборот и число покупок в категории выросли на 43%, средний чек не изменился.

От Третьяковки до цирка: культурная программа

Еще один тренд — растущий интерес китайских туристов к русскому искусству и ремеслам. В годовом выражении оборот художественных галерей при покупке картами пользователей из КНР вырос втрое, число покупок увеличилось в два раза, а средний чек составил 1,14 тыс. руб. (+40%). Месяц к месяцу категория показала рост на 95%, 40% и 39% соответственно.

Также в месячном сравнении рост показывают наиболее популярные у туристов категории, что подтверждает интерес к отдыху и национальным вещам и сувенирам.

Так, число покупок в магазинах художественных и ремесленных изделий выросло в 2,5 раза, а их оборот увеличился на 69%. Средний чек при этом снизился на 39% до 1 518 рублей, что может говорить о тенденции к более объёмным покупкам по более низким ценам и скидкам.

Интерес к аутентичным сувенирам вписывается в глобальный тренд: современные китайские путешественники всё реже довольствуются магнитиками и всё чаще ищут предметы с историей и культурным смыслом.

Фотостудии — еще одна точка притяжения. Оборот месяц к месяцу вырос на 19%, а число покупок — на 44%. Фотосессия в русских костюмах или на фоне зимних пейзажей стала обязательным пунктом программы для многих гостей из Китая, о чём свидетельствует и активность в социальных сетях с хештегами о путешествиях в Россию.

Развлекательный сегмент тоже показал уверенный рост. Особенно выделяется категория цирков и парков развлечений: оборот вырос на 94%, число покупок — на 57%, а средний чек — на 23%, достигнув 1,07 тыс. руб.

*Аналитики проанализировали данные за период с 17 февраля по 3 марта 2026 г. в сравнении с прошлогодним праздничным периодом (с 29 января по 12 февраля 2025 г.), а также с двумя обычными неделями (с 20 января по 3 февраля 2026 г.)



