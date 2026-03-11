«Авито Подработка»: зимой складских исполнителей искали на частичную занятость в 2,2 раза чаще

20% компаний в России уже привлекают самозанятых, а доля предложений с гибким графиком за два года выросла до 74%, по данным исследования «Авито» и ОРО. В таких условиях временные исполнители становятся надежным инструментом для логистических компаний: средний показатель закрытия смен (Fill Rate) достигает 75% при уровне удовлетворенности бизнес-заказчиков 4,75 балла. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Как сказал руководитель по развитию бизнеса «Авито Подработки» Олега Вязовой, тренд на временную занятость продолжает набирать обороты: в России зафиксировано более 15 млн самозанятых, а 20% компаний уже пользуются их услугами. При этом 40% россиян в возрасте 18–55 лет искали подработку за последние полгода. Аналитики отмечают рост числа предложений с гибким графиком: если в первом квартале 2024 г. их доля составляла 56%, то к I кварталу 2026 г. она достигла 74%. Эта динамика подтверждает, что гибкие форматы занятости перестали быть временным решением и превратились в устойчивый тренд, который бизнес-заказчикам в логистике важно учитывать при планировании команды.

По данным «Авито Подработки», зимой 2026 подработку складским специалистам по России предлагали на 122% чаще год к году. Олег Вязовой подчеркнул, что привлечение временных исполнителей на склады демонстрирует высокую эффективность. Средний Fill Rate (показатель закрытия смен) составляет 75%, а уровень удовлетворенности работодателей (CSAT) достигает 4,75.

По данным исследования «Авито», ключевым фактором в выборе вариантов подработки остается размер выплат — его назвали 53% респондентов. 45% отмечают важность гибкого графика и время смен. Для 33% важна близость к дому, а 26% обращают внимание на периодичность выплат, график и скорость оплаты. Эти цифры показывают, что финансовая мотивация остается важным драйвером, но не единственным: удобство расположения и прозрачность условий играют не менее важную роль в принятии решения исполнителем. При этом 47% опрошенных готовы посвящать подработке до 4 часов в день, 42% — до 5–7 часов, а 33% — до 8–12 часов. Почти две трети (66%) рассматривают возможность подрабатывать в любые дни, включая будни и выходные. Это означает, что пул потенциальных кандидатов для складов крайне широк и готов подстраиваться под потребности компаний, если те предлагают комфортные условия.

«В логистике и складской сфере успех напрямую зависит от способности быстро закрывать операционные потребности в команде. Наши данные подтверждают: временные исполнители сегодня — это не просто "пожарная" мера, а полноценный инструмент управления ресурсами. Высокий Fill Rate и уровень удовлетворенности бизнес-заказчиков говорят о том, что при правильном подходе временные исполнители становятся надежной частью операционных процессов. Более того, мы видим, что гибкость (45%) и скорость выплат (26%), которые так ценят исполнители, напрямую влияют на лояльность и готовность выходить на смены снова. Для складов это означает возможность формировать устойчивый пул временных исполнителей, которые уже знают специфику», — сказал Олег Вязовой, руководитель по развитию бизнеса «Авито Подработки».

Эксперт резюмировал, что складам и логистическим компаниям для оптимизации процессов необходимо учитывать эти предпочтения: прозрачные условия, гибкость и оперативность выплат становятся основой для эффективного привлечения временных исполнителей. Интеграция временных исполнителей в постоянные операционные циклы позволяет не только снижать нагрузку на штатных сотрудников, но и выстраивать более адаптивную модель управления командой, готовую к любым рыночным изменениям.