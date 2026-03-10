Разделы

Волгоградцы с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске решения, которое позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. В режиме реального времени сервис «Секретарь для глухих и слабослышащих» преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы пользователя озвучиваются собеседнику с помощью технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе в Волгоградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый – слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который отображается на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, озвучиваются синтезированным голосом. Для ответа можно использовать как заранее подготовленные шаблонные фразы, так и любой текст в свободной форме. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой текст в свободной форме. Инновационность решения заключается в том, что «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает непосредственно в мобильной сети, во время звонка.

«Цифровые технологии должны быть доступными для всех. Секретарь для глухих и слабослышащих помогает людям с нарушением слуха полноценно пользоваться голосовой связью и самостоятельно принимать звонки без посредников. Мы видим, что такие инклюзивные решения действительно снимают барьеры в повседневном общении – от бытовых вопросов до взаимодействия с государственными органами. Для жителей Волгоградской области это ещё один инструмент, который делает цифровую среду более удобной и доступной», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

