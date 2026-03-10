Разделы

В Москве создали решение для доступной зарядки электромобилей в любом уголке России

Столичная компания разработала зарядный хаб в контейнере, который может быть установлен даже в самых отдаленных регионах и на федеральных трассах. Новый формат позволяет быстро развернуть компактную инфраструктуру для электротранспорта с минимальными затратами на строительство и монтаж. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва — один из национальных локомотивов по внедрению высокотехнологичных и “зеленых” инноваций в городской среде. Для этого одной из приоритетных отраслей промышленности город на ближайшие пять лет выбрал сферу электромобилестроения — уже сегодня активно развивается кооперация в кластере электротранспорта на базе особой экономической зоны “Технополис Москва”. Один из его активных участников разработал модульный зарядный хаб в контейнере: он позволит быстро и экономично развернуть необходимую инфраструктуру для электромобилей в любом регионе России», — отметил Анатолий Гарбузов.

Компания «Реватт Рус» — участник кластера электромобилестроения. На сегодняшний день более 2000 зарядных станций ее производства установлены в субъектах России и заряжают более 150 видов электромобилей со всего мира.

«В сравнении с традиционным зарядным хабом решение в контейнере обладает множеством преимуществ. Во-первых, это некапитальное строение — оно заранее спроектировано, все оборудование установлено и настроено на заводе. Его можно легко перевезти, и оно кратно дешевле типовых проектов строительства зарядных хабов. В нашей разработке расположено до 12 постов постоянного тока мощностью до 600 ампер. Во-вторых, в нее также может быть встроен накопитель энергии и солнечные панели либо понижающая трансформаторная подстанция для подключения к линии электропередачи. Совместно с партнерами прорабатываем возможность расположить в таких контейнерах и дополнительные сервисы, например, кафе или капсульный отель», — сказал заместитель генерального директора компании Александр Клоков.

В 2025 г. предприятие также завершило разработку системы распределенного зарядного хаба. Это комплексное стационарное решение для организации массовой зарядки электромобилей, в том числе грузового и коммунального транспорта. Оно позволит не только сократить затраты на реализацию и эксплуатацию до 50%, но и более эффективно и безопасно распределять электроэнергию.

