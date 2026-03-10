Разделы

Бизнес Кадры
|

Удаленки становится меньше

Доля предприятий и организаций, практикующих дистанционную занятость, составляет 35%. В опросе SuperJob приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сотрудники на удаленке сегодня есть в 35% компаний, полгода назад о наличии дистанционных работников рассказывали 39% работодателей. В Москве этот показатель заметно выше (43%), тогда как в Санкт-Петербурге он составляет 36%, а в остальных регионах России — 31%. Формат дистанционной работы активнее практикуют в крупном бизнесе: среди компаний со штатом более 1000 человек удаленка есть у 37%, с численностью до 100 сотрудников — только у 26%.

Лишь 4% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. Чуть чаще такой формат встречается на крупных предприятиях (5%).

В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он затрагивает лишь небольшую часть коллектива. 3 из 4 респондентов (75%) указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Еще 13% работодателей сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата.

Формат дистанционной занятости прочно закрепился за определенными профессиональными областями. Лидером остается сфера информационных технологий: в 38% компаний, где практикуется удаленка, дистанционно работают ИT-специалисты. На второе место вышли специалисты по управлению персоналом и рекрутингу, а также бухгалтеры и финансисты (по 18%). Инженеры работают удаленно в 13% компаний, а специалисты по продажам — в 12%. На удаленке нередко трудятся кол-центры, сотрудники отделов закупок, маркетинга, логистики, юриспруденции, дизайна и аналитики.

Опрос среди представителей московских компаний, нанимающих на удаленку специалистов из регионов, показал, что географические границы для зарплат практически стерлись. Большинство работодателей Москвы (73%) платят дистанционным сотрудникам, живущим в столице и регионах, одинаково.

Таким образом, удаленная работа в России окончательно перешла из режима вынужденной меры в стабильный и точечный формат. Он применяется ограниченно, в основном для специалистов ИT, HR, финансового и инженерного профиля, и сохраняется преимущественно в крупных компаниях.

***

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 207

Время проведения: 2-27 февраля 2026 г.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
Цифровизация

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования

В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Арестован сын крупного господрядчика. Он втихаря похитил десятки миллионов долларов у американских судебных приставов и скрылся на крошечном острове

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240