Разделы

Безопасность
|

Региональные органы власти под киберударом: ГК «Солар» назвала самые атакуемые отрасли в 2025 году

По итогам 2025 г. кибератакам чаще других отраслей подверглись предприятия промышленности и региональные органы власти. Такие выводы сделали эксперты ГК «Солар» (входит в группу компаний «Ростелеком») на основе данных центра противодействия кибератакам Solar JSOC.

В 2025 г. мониторинг Solar JSOC выявил 1,16 млн событий информационной безопасности — это на 36% меньше, чем годом ранее. Отчет Solar JSOC охватывает около 300 организаций из ключевых отраслей экономики, включая государственные структуры. Компании представляют сегмент среднего и крупного бизнеса и работают в разных регионах страны.

JSOC выявил 1,16 млн событий информационной безопасности — подозрений на инциденты после обработки первой линией мониторинга и фильтрации ложных срабатываний. Это на 36% меньше, чем годом ранее. Однако процент подтвержденных заказчиками инцидентов вырос: более 33 тыс. в 2025 г. против 31,5 тыс. в 2024 г. Структура атак по отраслям год к году изменилась. В 2024 г. в топ-3 по среднему числу атак на организацию входили государственный сектор, включая федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также другие государственные структуры, с долей 55%, финансовый сектор — 18%, и транспортная отрасль — 16%. В 2025 г. на первое место вышла промышленность, включая добывающую и пищевую отрасли, с долей 23%, далее следуют государственный сектор с долей 14%, из которых на региональные органы власти приходится 11%. Среди наиболее атакуемых отраслей также остаются торговля, финансовый сектор и транспортно-логистическая отрасль. На каждую приходится по 10% всех инцидентов.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Из-за ограниченных бюджетов уровень киберзащиты региональных органов исполнительной власти часто оказывается ниже, чем в федеральных структурах, а устаревшие системы управления содержимым информационных ресурсов (CMS), операционные системы и офисные пакеты содержат известные уязвимости. Заметную роль играет и человеческий фактор.

Дмитрий Иванов, директор по развитию сервисного портфеля ГК «Солар», сказал: «2025 г. подтвердил, что геополитика остается основным драйвером кибератак. Мы наблюдаем рост сложных целевых атак на стратегически важные отрасли, такие как промышленность и госсектор — особенно на региональную власть. При этом вредоносное ПО и попытки несанкционированного доступа остаются ключевыми угрозами для компаний. Чтобы минимизировать риски, организациям необходимо повышать свой уровень защиты, регулярно обновлять ПО, обучать сотрудников и проводить аудит доступов у подрядчиков. Мониторинг инцидентов в реальном времени и своевременное реагирование на угрозы критически важны для кибербезопасности организаций любого масштаба».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков инфраструктуры дата-центров

Россияне в большой опасности. Крупный производитель ноутбуков мухлюет с процессорами – ставит древние вместо новых

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК

Louis Vuitton, Dior и Tiffany оштрафовали на $25 миллионов за утечки пользовательских данных

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/