Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Республики Татарстан

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор (isogd_16.rscz) для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Основой для разработки классификатора стали требования приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22 февраля 2024 г. № 27/о «Об утверждении требований по техническому оформлению проектов планировки территории в Республике Татарстан и условных обозначений, применяемых при подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан». Этот документ регламентируют состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объектов градостроительной документации.

Цифровой классификатор включен в состав Комплекса градостроительных задач и позволяет формировать документы территориального планирования, схемы зонирования, генеральные планы, проекты планировки и межевания.

Сведения и материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, могут загружаться в ГИСОГД в различных форматах. Форматы GML/XML и SXF применяются для передачи данных в виде единого файла, содержащего полный набор слоев, объектов и их атрибутов. Форматы MID/MIF и SHP предполагают раздельную передачу данных по каждому тематическому слою. Для корректного формирования структуры данных при конвертировании в формат SHP используются специальные файлы настроек isogd_16.rscz.toshp для Республики Татарстан. Они обеспечивают правильные имена слоев, состав атрибутивных таблиц и соответствие кодов объектов требованиям соответствующих ГИСОГД.

Разработка классификатора выполнена по обращениям проектных и эксплуатационных организаций. Подготовленные классификаторы обеспечивают единый нормативно согласованный подход к ведению градостроительных данных в регионах. Кроме того, ранее были разработаны классификаторы для ведения ГИСОГОД Краснодарского края, Челябинской области и Чувашской Республики.

Цифровые классификаторы и актуальная версия Комплекса градостроительных задач доступны для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделах «Классификаторы» и «Скачать».