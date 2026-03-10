Разделы

ПО Софт
|

Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Республики Татарстан

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор (isogd_16.rscz) для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Основой для разработки классификатора стали требования приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22 февраля 2024 г. № 27/о «Об утверждении требований по техническому оформлению проектов планировки территории в Республике Татарстан и условных обозначений, применяемых при подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан». Этот документ регламентируют состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объектов градостроительной документации.

Цифровой классификатор включен в состав Комплекса градостроительных задач и позволяет формировать документы территориального планирования, схемы зонирования, генеральные планы, проекты планировки и межевания.

Сведения и материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, могут загружаться в ГИСОГД в различных форматах. Форматы GML/XML и SXF применяются для передачи данных в виде единого файла, содержащего полный набор слоев, объектов и их атрибутов. Форматы MID/MIF и SHP предполагают раздельную передачу данных по каждому тематическому слою. Для корректного формирования структуры данных при конвертировании в формат SHP используются специальные файлы настроек isogd_16.rscz.toshp для Республики Татарстан. Они обеспечивают правильные имена слоев, состав атрибутивных таблиц и соответствие кодов объектов требованиям соответствующих ГИСОГД.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Импортонезависимость

Разработка классификатора выполнена по обращениям проектных и эксплуатационных организаций. Подготовленные классификаторы обеспечивают единый нормативно согласованный подход к ведению градостроительных данных в регионах. Кроме того, ранее были разработаны классификаторы для ведения ГИСОГОД Краснодарского края, Челябинской области и Чувашской Республики.

Цифровые классификаторы и актуальная версия Комплекса градостроительных задач доступны для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделах «Классификаторы» и «Скачать».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков инфраструктуры дата-центров

Грандиозный обман Microsoft. В Windows встроили долгожданную суперполезную функцию, которая на деле оказалась пустышкой

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Власти не признали нейросеть Сбербанка российским ПО

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240