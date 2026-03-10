Разделы

Отчетность по УСН с учетом реформы: обновлен бесплатный сервис на портале МБМ

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) обновило бесплатный онлайн-сервис «Подготовка налоговой декларации по УСН». Он поможет столичным предпринимателям без ошибок отчитаться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ДПиИР Москвы.

Из-за изменений в налоговом законодательстве ФНС утвердила новую форму декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН). Новая форма действует с 28 февраля 2026 г. Например, из нее убрали поля для повышенных налоговых ставок. Но разбираться в нововведениях самостоятельно не нужно. Достаточно воспользоваться сервисом на портале mbm.mos.ru — он сам рассчитает налог и подготовит декларацию в соответствии с новыми требованиями.

Важно успеть вовремя: в 2026 г. организации отчитываются за прошлый год не позднее 25 марта, индивидуальные предприниматели — не позднее 27 апреля. Нарушение сроков — это не только штрафы. Оно грозит исключением из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, что означает потерю доступа к расширенному спектру городских и федеральных мер поддержки.

Чтобы упростить подготовку отчетности, достаточно зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru с указанием ИНН организации или ИП. После этого пользователю откроется специальная форма для заполнения. Часть данных подтянется автоматически по ИНН — их нужно проверить, а затем внести недостающую информацию. Готовый документ придет на электронную почту в течение 24 часов (в рабочие дни). Его останется подписать и направить в налоговую по месту учета.

Помимо помощи с декларацией, предпринимателям на упрощенной системе налогообложения доступна комплексная поддержка в адаптации к реформе. Пакет бесплатных решений МБМ включает: специальный тематический раздел на портале mbm.mos.ru, выделенную консультационную линию +7 495 276-24-18, дистанционный мини-курс «Переход на НДС: инструкция по применению» и практико-ориентированные мероприятия.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также стратегии Мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.

ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.

Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.

