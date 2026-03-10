Разделы

Омский институт водного транспорта и BPMSoft заключили соглашение о сотрудничестве

Компания BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) и Омский институт водного транспорта (ОИВТ) подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской областях. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

Стороны планируют развивать программы дисциплин, обновлять методические материалы и интегрировать современные технологии в учебный процесс. Студенты и курсанты института получат возможность изучать low-code-платформу со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft в рамках практико-ориентированного подхода к подготовке будущих специалистов. Основное внимание будет уделено моделированию и оптимизации бизнес-процессов в логистике и предприятиях транспортной сферы.

Елена Храпова, заведующая кафедрой экономики и управления на транспорте ОИВТ, подчеркнула важность подписания документа для реализации стратегических целей учебного заведения, соответствия актуальным требованиям цифровой трансформации отрасли и расширения перечня используемого программного обеспечения.

По словам руководителя направления «BPMSoft Образование» Юлии Голякиной, участие бизнеса в образовательных проектах помогает формировать новую культуру управления, чтобы выпускники умели не просто автоматизировать процессы, а понимать и осмысленно выстраивать архитектуру бизнеса.

Сотрудничество реализуется в рамках программы «BPMSoft Образование», запущенной в 2023 г. По данным компании, к инициативе уже присоединились более 40 российских вузов, а обучение работе с low-code-инструментами прошли свыше 3 тыс. студентов.

