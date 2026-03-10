Разделы

Телеком Искусственный интеллект axenix
|

МТС поможет абонентам в Нижегородской области с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске в Нижегородской области бесплатного сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис создан на основе передовых технологий МТС VoiceTech. Чтобы воспользоваться услугой, абонентам достаточно подключить «Секретаря для глухих и слабослышащих» в приложении «Мой МТС» и активировать функцию «Звонок в чат» в настройках.

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент – слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой свободный текст без ограничений.

«Мы хорошо понимаем, с какими вызовами ежедневно сталкиваются люди с нарушениями слуха. Поддержка таких абонентов — это часть системной работы по созданию доступной среды. Очень важно, чтобы технологии деликатно помогали в коммуникации, становясь незаметным помощником, который возвращает человеку комфорт и свободу взаимодействия с миром», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру

Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/