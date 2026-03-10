Разделы

K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила портфель HR-Tech продуктов компании «Цифровой Элемент»

«Корус Консалтинг» и компания «Цифровой Элемент» заключили партнерское соглашение, в рамках которого будут совместно внедрять решение K-Team HRM на базе «Битрикс24» для комплексной автоматизации HR-процессов в российских компаниях. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Цифровой элемент» – enterprise-партнер «1С-Битрикс» с полным набором компетенций в сфере HR-Tech. С 2012 г. разрабатывает и внедряет корпоративные порталы и комплексные решения на «Битрикс24». Реализовали более 500 проектов для крупнейших компаний России: «Газпром», «Росатом», «Лукойл» и др.

В рамках партнерства клиенты «Цифрового Элемента» смогут реализовывать комплексные проекты по цифровизации HR: от анализа бизнес-процессов и адаптации под них платформы K-Team к своим задачам, до интеграции с существующей ИТ-архитектурой и полного технического сопровождения. Это позволит компаниям сосредоточиться на развитии персонала, а не на технических аспектах цифровой трансформации HR.

Решение K-Team HRM позволяет в короткие сроки перевести в цифру ключевые HR-направления: от адаптации до обучения сотрудника, оценки его эффективности, целеполагания и управления корпоративной культурой компании. Платформа масштабируется и адаптируется, что делает ее актуальной как для растущего бизнеса, так и для крупных предприятий со сложной организационной структурой и тысячами сотрудников.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Импортонезависимость

«Сегодня отечественный бизнес хочет не просто автоматизировать рутинные задачи, но и создать персонализированную digital-среду, где каждый сотрудник может настраивать систему исходя из своих потребностей. Вместе с партнерами мы предлагаем рынку решение, которое не только быстро развертывается на серверах компании, но и реально адаптируется к уникальным бизнес-процессам заказчика, становясь частью его корпоративной ДНК», – сказал Александр Невинчанный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

«Мы много лет помогаем крупнейшим компаниям создавать эффективные цифровые рабочие пространства. Выбор K-Team HRM в качестве ключевого HR-решения для наших клиентов полностью оправдан. Нас привлекла его архитектурная гибкость, возможность глубокой интеграции с , ERP и другими системами, а также концепция “коробки”, которую можно быстро и точечно доработать исходя из специфики бизнеса, что позволяет не подстраиваться под софт», – отметил Александр Рябченко, директор «Цифровой Элемент».

