«Яндекс Электро» расширяет партнерскую сеть операторов электрозарядных станций

Компания «Яндекс Электро», новое бизнес-направление «Яндекса» по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры, объявила о расширении сотрудничества с компаниями, устанавливающими зарядные станции. Компания помогает партнерам размещать зарядные станции там, где на них будет устойчивый спрос, и повышать финансовую эффективность ЭЗС. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

К партнерству присоединились операторы «Бисэт», Electro.Cars, «Город ЭЗС» и другие участники рынка. Под их управлением находится уже более 1 тыс. публичных зарядных станций для электромобилей в разных регионах России. В ближайшие годы партнеры планируют запустить еще несколько тысяч объектов, например, до 5 тыс. ЭЗС от «Бисэт». Ранее «Яндекс Электро» также заключила партнерство с «Росатомом», который планирует расширить собственную сеть до 11 тыс. ЭЗС к 2030 г.

Чтобы строить новые станции там, где они будут востребованы у частных водителей, автокурьеров и водителей такси, партнеры будут использовать геоаналитику и технологии «Яндекса» на основе искусственного интеллекта. Специальная ML-модель «Яндекса» анализирует обезличенные данные о городах, движении транспорта и привычках пользователей. Она поможет прогнозировать спрос на зарядку и выбирать конкретные зоны для строительства новых ЭЗС – где они будут максимально популярными, загруженными и финансово эффективными для инвесторов.

Для автолюбителей и профессиональных водителей «Яндекс» встроит ЭЗС партнеров в свои сервисы: они смогут находить и оплачивать зарядку через «Яндекс Карты», «Яндекс Заправки» или приложение для водителей и курьеров «Яндекс Про».