Новая мобильная игра для пассажиров поездов поможет сохранять природу

АО «Компания ТрансТелеКом» запустила на локальном информационно-развлекательном портале «Попутчик» в поездах АО «ФПК» новую мобильную игру «Эко-Тропа». Проект в игровой форме повышает сознательное отношение к защите природы и раздельному сбору отходов, делая путешествие не только интересным, но и полезным. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Интерактивная новинка предлагает пассажирам совместить приятное с полезным и потренироваться в сортировке отходов в игровой форме. Геймплей «Эко-Тропы» построен на скорости и внимательности.

На экране появляется изображение мусора, который угрожает лесной экосистеме. Задача игрока – не допустить загрязнения: если мусор пересечет красную линию, лесной листочек завянет. Чтобы спасти природу, пользователь должен нажимать на цветные контейнеры внизу экрана, отправляя в них соответствующие отходы.

Игра учит правильно фильтровать мусор по пяти основным категориям: органика, бумага, пластик, металл и стекло.

«Мы рады поддержать экологическую стратегию РЖД и внести свой вклад в развитие экологического сознания. Наша игра «Эко-Тропа» превращает скучную теорию в увлекательный квест, позволяя мягко и ненавязчиво напомнить миллионам пассажиров о важности заботы о природе. Все начинается с малого – с правильного обращения с отходами в быту и в путешествиях», – отметил Валентин Кожемякин, начальник отдела цифровых сервисов на транспорте АО «Компания «ТрансТелеКом»».

Информационно-развлекательный портал «Попутчик» – это полноценный спутник путешественника, который превращает часы в пути в увлекательное и комфортное времяпрепровождение. Благодаря ему пассажиры могут: смотреть фильмы и образовательные лекции; слушать музыку или аудиокниги; читать журналы и художественную литературу; знакомиться с достопримечательностями, встречающимися по ходу движения поезда, с помощью специальных видеороликов и аудиогидов.

Кроме того, не покидая своего места, путешественники могут заказать горячее питание, напитки и сувенирную продукцию. Теперь к этому разнообразному меню полезных развлечений добавилась и игра, развивающая экологическую сознательность.