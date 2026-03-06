Разделы

ПО Софт
|

Новая мобильная игра для пассажиров поездов поможет сохранять природу

АО «Компания ТрансТелеКом» запустила на локальном информационно-развлекательном портале «Попутчик» в поездах АО «ФПК» новую мобильную игру «Эко-Тропа». Проект в игровой форме повышает сознательное отношение к защите природы и раздельному сбору отходов, делая путешествие не только интересным, но и полезным. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Интерактивная новинка предлагает пассажирам совместить приятное с полезным и потренироваться в сортировке отходов в игровой форме. Геймплей «Эко-Тропы» построен на скорости и внимательности.

На экране появляется изображение мусора, который угрожает лесной экосистеме. Задача игрока – не допустить загрязнения: если мусор пересечет красную линию, лесной листочек завянет. Чтобы спасти природу, пользователь должен нажимать на цветные контейнеры внизу экрана, отправляя в них соответствующие отходы.

Игра учит правильно фильтровать мусор по пяти основным категориям: органика, бумага, пластик, металл и стекло.

«Мы рады поддержать экологическую стратегию РЖД и внести свой вклад в развитие экологического сознания. Наша игра «Эко-Тропа» превращает скучную теорию в увлекательный квест, позволяя мягко и ненавязчиво напомнить миллионам пассажиров о важности заботы о природе. Все начинается с малого – с правильного обращения с отходами в быту и в путешествиях», – отметил Валентин Кожемякин, начальник отдела цифровых сервисов на транспорте АО «Компания «ТрансТелеКом»».

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

Информационно-развлекательный портал «Попутчик» – это полноценный спутник путешественника, который превращает часы в пути в увлекательное и комфортное времяпрепровождение. Благодаря ему пассажиры могут: смотреть фильмы и образовательные лекции; слушать музыку или аудиокниги; читать журналы и художественную литературу; знакомиться с достопримечательностями, встречающимися по ходу движения поезда, с помощью специальных видеороликов и аудиогидов.

Кроме того, не покидая своего места, путешественники могут заказать горячее питание, напитки и сувенирную продукцию. Теперь к этому разнообразному меню полезных развлечений добавилась и игра, развивающая экологическую сознательность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию»

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков инфраструктуры дата-центров

Microsoft больше не нужна. Нейросеть написала полноценную ОС с дизайном как у macOS. Она работает и запускает игры. Видео

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования

В России системы ERP приравняли к критической инфраструктуре. Новые ИТ-риски для промышленности и логистики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240