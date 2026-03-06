Разделы

МТС обеспечила связью более 1 тыс. дачных участков в Нижнем Новгороде в преддверии сезона

В преддверии дачного сезона цифровая экосистема МТС установила новое телекоммуникационное оборудование LTE для восьми садовых некоммерческих товариществ в Нижегородской области — «Автомобилист‑50», «Виктория», «Огонек‑1», «Адонис», «Родничок», «Тюльпан», «Солнышко‑31» и «Память».

Благодаря проведенным работам качественным мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены более 1 тыс. дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода. Ранее дачникам была доступна голосовая связь. В рамках проекта специалисты МТС провели работы по установке новой современной базовой станции, а также оптимизировали радиочастотный план и усилили покрытие в зонах с повышенной сезонной нагрузкой. Теперь жители и гости товариществ могут пользоваться высокоскоростным интернетом для поиска необходимой информации, прослушивания музыки, дистанционного мониторинга имущества и использования различных цифровых сервисов.

«Сегодня концепция дачного отдыха кардинально трансформировалась: загородный участок стал для многих не просто местом для выращивания урожая, а полноценной площадкой для удаленной работы, онлайн-образования и комфортного семейного досуга. Мы анализируем трафик и видим, что люди готовы проводить за городом большую часть года, но только при условии наличия качественной цифровой среды. Поэтому стабильный высокоскоростной интернет сегодня — это базовая услуга, такая же важная, как электричество или водоснабжение. Реализация этого проекта — прямой ответ на многочисленные запросы жителей. Мы провели масштабную работу по модернизации сети именно в этих товариществах, чтобы устранить "слепые зоны" и обеспечить запас прочности сети на летний период. Наша стратегическая цель — стереть границы между городом и загородом в плане качества связи. Мы хотим, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно пользоваться всеми цифровыми сервисами, видеосвязью высокого качества и решениями для умного дома, находясь на природе. И это только начало: в планах — дальнейшее расширение покрытия и повышение емкости сети в других садоводствах Нижегородской области», — отметил Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области.

Реализация проекта стала частью региональной программы МТС по повышению качества услуг в малых населённых пунктах и садоводческих объединениях. В 2026 г. компания планирует продолжить расширение покрытия в Нижегородской области, уделяя внимание территориям с сезонным проживанием.

