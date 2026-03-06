ИИ в России начал забирать у сотрудников работу, но не всю

Пока мир спорит, заменит ли искусственный интеллект людей, в российском бизнесе происходит масштабный сдвиг: ИИ забирает у квалифицированных специалистов часть обязанностей, на которые приходится большая часть рабочего дня. Продажи стали первой территорией, где это изменение уже измеримо — и счет идет на миллиарды рублей. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Глобальная дискуссия об искусственном интеллекте строится вокруг страха: ИИ заберет рабочие места. Но в российских компаниях разворачивается другой сценарий — ИИ начинает забирать ту часть работы, на которую специалисты отдельных профессий тратят слишком много времени. Речь идет об бюрократических процедурах, которые снижают эффективность работы специалистов. Отчеты, заполнение форм, перенос данных из одной системы в другую, написание типовых писем — по оценкам «Яков и Партнеры» и «Яндекса», более 70% российских компаний уже встроили генеративный ИИ хотя бы в один такой процесс. По прогнозам экспертов Comindware в ближайшее время в России темпы внедрения ИИ в бизнес-процессы существенно возрастет, особенно в секторе корпоративных продаж.

Отделы продаж оказались на передовой этого тренда — и неслучайно. Именно здесь разрыв между тем, за что сотруднику платят, и тем, чем он реально занимается, достиг абсурдных масштабов. По данным Salesforce, менеджеры по продажам тратят на саму продажу лишь 28% рабочего времени. На живое общение с клиентами у среднего менеджера уходит 2 часа 23 минуты из восьми. Все остальное — заполнение CRM-карточек, написание отчетов, которые часто никто не читает, согласования и переключение между инструментами.

По сути, компании годами платили менеджерам зарплату продавца за работу секретаря.

Сейчас эта система начинает меняться. Российские CRM-платформы, такие, как Comindware CRM встраивают ИИ-ассистентов прямо в рабочий процесс: ИИ анализирует звонок и сам пишет резюме с договоренностями, анализирует входящий запрос клиента, формирует чек-лист задач по сделке, предлагает следующий шаг и генерирует follow-up письмо. Менеджеру остается проверить, скорректировать — и вернуться к переговорам.

«Мы видим, как меняется сам характер работы менеджера. Раньше после каждого звонка он тратил 10–15 минут на то, чтобы зафиксировать результат. Сейчас это делает система. Менеджер перестает быть секретарем и возвращается к тому, за что ему платят — к переговорам и закрытию сделок. При этом руководитель впервые получает полную картину, а не формальные отчеты», — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware.

Продажи — только начало. Параллельно происходит трансформация профессий, которые из-за избыточной бюрократии годами считались малоэффективными. По прогнозу «Яков и Партнеры», совокупный экономический эффект от внедрения ИИ для российской экономики составит 8–13 трлн руб. к 2030 г. И основная часть этой суммы — не роботы на заводах, а возвращение квалифицированным специалистам времени на квалифицированную работу.

Ближайшие кандидаты на такую же трансформацию — юристы, у которых до 40% времени уходит на подготовку типовых документов и проверку реквизитов; HR-менеджеры, тонущие в скрининге сотен резюме вместо проведения интервью; проектные инженеры и бухгалтеры. Во всех этих профессиях ИИ не заменяет человека — он убирает бюрократическую прослойку, которая десятилетиями маскировала реальную продуктивность сотрудников.

Эксперты отмечают, что внедрение ИИ в России несет для рынка и определенные риски. Снижение за счет ИИ нагрузки на сотрудников может по-разному восприниматься бизнесом. Например, как повод для сокращения персонала и затрат или как возможность для роста и расширения. Оба варианта подразумевают серьезную турбулентность на рынке труда в долгосрочной перспективе.