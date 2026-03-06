Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял более 145 тыс. звонков с начала 2026 года

В 2026 г. виртуальный ассистент «Галина» уже свыше 145 тыс. раз проконсультировала жителей, обратившихся в контакт-центр МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Голосовой помощник МФЦ «Галина» работает в Подмосковье четвертый год и остается очень востребованным ассистентом. С начала 2026 г. она уже приняла более 145 тыс. звонков, из которых 87 тыс. обработала самостоятельно, без переключения на оператора. Благодаря роботу жители могут оперативно и в круглосуточном режиме узнавать необходимую им информацию об услугах, графике работы центров, оформлять визиты в МФЦ и уточнять статус своих заявлений. Кроме того, «Галина» не только отвечает на звонки жителей, но и сама звонит им, чтобы сообщить о готовности документов», – сказали в министерстве.

Самыми популярными темами обращений в контакт-центр МФЦ за первые месяцы 2026 г. стали проверка статуса заявления, запись в МФЦ и заявления по Росреестру.

Для получения консультации цифрового ассистента контакт-центра МФЦ Московской области необходимо набрать номер 122 и в тональном режиме нажать кнопку 3.

Ознакомиться с другими проектами, работающими в Московской области с использованием технологий искусственного интеллекта, можно на портале «Цифровой регион» – федеральной площадке по обмену передовым опытом в области информационных технологий. На данный момент там размещено 363 решений из более чем 50 субъектов России.