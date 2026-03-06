Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Bi.Zone GRC помогает управлять кибербезопасностью холдингов

Обновление платформы Bi.Zone GRC позволяет компаниям с разветвленной структурой проводить аудиты, строить дорожные карты развития и отслеживать выполнение стратегических планов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone GRC — платформа для автоматизации процессов кибербезопасности и соответствия требованиям законодательства. Она помогает компаниям минимизировать риски нарушений, оптимизировать ресурсы и повысить зрелость процессов кибербезопасности.

Управление кибербезопасностью в холдингах требует системного подхода. Разнородность дочерних обществ, не всегда единые стандарты кибербезопасности и прозрачные зоны ответственности у сотрудников усложняют контроль, а также снижают эффективность инвестиций в кибербезопасность.

Платформа Bi.Zone GRC позволяет решить эти проблемы и выстроить вертикаль управления киберзащитой во всей группе.

Благодаря новому модулю Audit and Road Maps и расширенным возможностям модуля Process Management холдинги получают прозрачный контроль над активами, четкое соответствие требованиям регулирующих органов и быстрый рост уровня кибербезопасности во всех компаниях и дочерних обществах.

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

Обновление позволяет: проводить аудиты — автоматизировать внутренний контроль за соответствием требованиям регулирующих органов и корпоративных регламентов; формировать и контролировать планы мероприятий по устранению несоответствий, назначать ответственных сотрудников и сроки выполнения; управлять паспортом организации, агрегировать в нем информацию об ИT-активах и согласовывать изменение данных; централизованно взаимодействовать с дочерними обществами через рассылки и чаты; вести единое управление документами, чтобы контролировать внедрение нормативной документации по кибербезопасности; создавать базу знаний для обмена экспертным опытом и повышения компетенций сотрудников; контролировать инциденты и уязвимости в реальном времени через витрину данных; использовать BI-аналитику для мониторинга ключевых показателей кибербезопасности всей группы на одном экране; автоматически генерировать отчеты в корпоративном шаблоне на основе данных из нескольких модулей.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Компаниям становится все сложнее управлять кибербезопасностью в условиях растущих требований регуляторов и стандартов. Новый модуль Audit and Road Maps в связке с усиленным Process Management позволяет оценивать текущие и целевые уровни киберзащиты, а также формировать и выполнять план, обмениваться экспертным опытом. Для головной организации модули открывают возможность контролировать киберзащиту дочерних обществ на всех этапах. Для дочерних компаний – управлять процессами, рисками и комплаенсом в своем отдельном личном кабинете в платформе. Мы предлагаем не отдельные инструменты, а комплексный подход к управляемой и прозрачной системе кибербезопасности всего холдинга».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240