Зарядные станции E-Prom получили подтверждение соответствия требованиям ПАО «Газпром нефть»

Компания E-Prom получила подтверждение соответствия своей продукции требованиям технической политики ПАО «Газпром нефть» в области надежности энергоснабжения.

Зарядные станции для электротранспорта E-Prom 80 и E-Prom 160 успешно прошли процедуру подтверждения соответствия в Центре тестирования и экспертизы энергооборудования ПАО «Газпром нефть». Оборудование признано соответствующим требованиям технической политики компании. Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

Процедура подтверждения соответствия в нефтегазовой отрасли является обязательным этапом допуска оборудования к эксплуатации. Крупнейшие компании отрасли разработали собственные системы оценки соответствия продукции, которые предусматривают тщательную проверку технических характеристик, надежности и безопасности оборудования перед его использованием.

epr1.jpg

E-Prom

Получение такого подтверждения открывает для E-Prom возможности поставки зарядной инфраструктуры на объекты ПАО «Газпром нефть» и подтверждает готовность продукции к эксплуатации в условиях повышенных требований к надежности.

