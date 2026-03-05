Выбор вкладов сужается до главного — все, кроме доходности, теряет вес: нейросеть «Алиса AI» проанализировала, как изменились критерии выбора вкладов у россиян

Исследование показало, что тройка ключевых критериев при выборе вклада остается неизменной с 2024 г. — доходность (75%), срок (71%) и сумма размещения (57%). Условия вне этого стандартного набора заметно теряют вес: доля вкладчиков, учитывающих возможность пополнения вклада, сократилась на 24%, мобильный банк — на 35%, репутацию банка — на 17%. На фоне этой динамики выбор все чаще концентрируется вокруг итоговой прибыли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным исследования тематического поиска «Яндекса» по финансам, при выборе вклада россияне продолжают ориентироваться на доходность. В феврале 2026 г. 75% опрошенных обращали внимание на процентную ставку и порядок начисления процентов, а для 69% именно этот показатель стал главным при выборе продукта.

Срок размещения средств остается вторым по значимости критерием: его учитывают 71% респондентов, для 37% он играет ключевую роль. Сумма вклада важна для 57% опрошенных и имеет решающее значение в четверти случаев. Таким образом, выбор продукта концентрируется вокруг трех параметров — ставки, срока и объема размещенных средств – с 2024 г. эта тройка базовых условий не теряет значимости.

Однако роль сопутствующих условий заметно уменьшается. Возможность пополнения вклада, которая в апреле 2024 г. была значима для половины аудитории, в 2026 г. учитывает лишь 38% опрошенных. А возможность досрочного снятия средств сегодня принимают во внимание 29% респондентов против 35% в апреле 2024 г. Сервисные характеристики также теряют влияние: интерес к скорости оформления сократился на 40%, к мобильному банку — на 35%, к дистанционному открытию — на 12%.

По данным нейроанализа «Алисы AI», почти вдвое уменьшилась доля тех, кто обращает внимание на качество сервиса — с 17% до 9%. Репутация банка, традиционно считающаяся одним из маркеров надежности, также стала менее весомым аргументом: показатель снизился с 36% до 30%. Промоставки остаются среди наименее значимых критериев: их учитывают лишь 8%.

По данным нейроанализа «Алисы AI», поведение вкладчиков становится более прагматичным: при неизменном внимании к доходности резко снижается интерес ко всем параметрам, не влияющим напрямую на итоговую сумму. Если в 2024 г. клиенты еще учитывали гибкость условий и сервисную составляющую, то в 2026 г. фокус смещается к расчету конечного результата. Это означает, что вклад все чаще сравнивают по тому, сколько денег он принесет к концу срока. В этой логике значение имеет не только сама ставка, но и порядок начисления процентов, включая капитализацию, поскольку именно он определяет реальную доходность. Дополнительным фактором выступает снижающийся уровень ключевой ставки: в таких условиях доходность вкладов начинает падать, а разница в процентах становится критичной для многих, что еще больше концентрирует внимание вкладчиков на ставке и механике ее начисления.

Эту тенденцию подтверждает и снижение интереса к гибкости условий и наличию дополнительных услуг. Валюта вклада также не входит в число приоритетов: на нее ориентируются 8% респондентов, а определяющим этот критерий называют лишь каждый сотый.