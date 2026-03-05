Разделы

Приморцы могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«МТС активно использует цифровые решения для защиты приморцев от кибермошенников. Если система определяет звонок как подозрительный, сервис «Защитник» принимает вызов и самостоятельно ведет разговор. Только за 2025 г. умные алгоритмы, работающие на основе искусственного интеллекта и Big Data, оградили жителей края от почти 22 лет общения с недоброжелателями. Вместе с тем, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана и особенно активизируются перед праздниками. Поэтому вместе с технологиями мы запускаем образовательные проекты, чтобы каждый приморец мог научиться самостоятельно распознавать звонки от мошенников, эффективно противостоять им и надежно защищать свои личные данные и деньги», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

