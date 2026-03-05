Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5

Инсталляцию системы в МТРК «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс».

МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края.

Поиск российской СХД, удовлетворяющей технологическим требованиям заказчика, таким как наличие быстрого файлового доступа и возможности масштабирования системы — а также надежного партнера для внедрения — завершился созданием и реализацией проекта по установке СХД на базе ПО Raidix 5 инженерами компании FreeZza.

Ричард Николаенков, руководитель FreeZza: «Современное телевидение — это сложнейший производственный конвейер. Установка системы на базе ПО Raidix 5 служит для телекомпаний оптимальным решением для «закрытия» потребности в надежной СХД. Многолетний опыт работы на рынке позволяет FreeZza реализовывать такие проекты быстро и в срок, а функциональные возможности и эволюционное развитие программных продуктов Raidix обеспечивают стабильность и предсказуемость инфраструктуры хранения на долгосрочную перспективу».

Raidix 5 внесено в реестр отечественного ПО Минцифры, а запатентованные компанией «Рэйдикс» алгоритмы построения RAID-массива обеспечивают сохранность данных и возможность реализации различных требований к надежности и производительности системы. Кроме того, управляющее ПО обладает совместимостью с современными российскими серверными операционными системами и обеспечивает высокую скорость работы при последовательных нагрузках, что особенно актуально для хранилища видеоматериалов.