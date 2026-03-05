Разделы

Безопасность
|

«Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока

Компания «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», выполненного из гибкого и прочного материала. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Новый форм-фактор для повседневного использования на ходу подходит для мобильной электронной подписи и двухфакторной аутентификации: брелок работает исключительно по NFC и не содержит контактной площадки. В полевых условиях это обеспечивает высокую надежность — нет открытых контактных элементов, которые могут загрязняться или изнашиваться при ежедневном использовании, а подпись файлов и документов происходит через касание со смартфоном или планшетом.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

«Рутокен Tag» подходит не только для мобильных устройств, и он может использоваться на настольных компьютерах и ноутбуках: для этого нужен считыватель с поддержкой NFC (например, «Рутокен SCR 3101 NFC»). Устройство также может применяться в системах контроля и управления доступом, что позволяет объединить функции электронной подписи, двухфакторной аутентификации и пропуска в одном устройстве.

Как и другие активные носители линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», решение разработано для безопасной работы с ключами электронной подписи и аутентификации: криптографические операции выполняются на самом устройстве, без копирования ключевого материала в память компьютера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240