Acer представила в России новые беспроводные мыши OMR502, OMR503 и OMR504

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новые беспроводные мыши OMR502, OMR503 и OMR504. Модели отличаются функциональностью, автономностью и гибкостью подключения, позволяя пользователям выбрать оптимальное решение для дома или офиса. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Acer OMR502 — доступная и легкая модель для повседневной работы. Мышь подключается по радиоканалу 2.4 ГГц через комплектный USB-ресивер и обеспечивает стабильную связь на расстоянии до восьми метров. Модель оснащена сенсором с разрешением 1000/1600 DPI, четырьмя кнопками и ресурсом до 3 000 000 нажатий. Питание — от одной батарейки AA.

Модель выполнена в симметричном дизайне и подходит как для правшей, так и для левшей. Благодаря компактным габаритам 103 × 60 × 38 мм и весу 55 г мышь удобно брать с собой.

Acer OMR503 предлагает расширенные возможности подключения и повышенную функциональность. Модель поддерживает два режима работы: через USB-ресивер 2.4 ГГц и по Bluetooth v5.1. Рабочая дистанция достигает 10 метров.

Мышь оснащена оптическим сенсором INSTANT S201 с разрешением 800/1600/2400/3200 DPI. На корпусе предусмотрено пять основных кнопок, включая переключатель питания и переключатель режимов подключения, а также кнопку изменения уровня DPI. Ресурс нажатий составляет до трех млн.

Встроенный литий-ионный аккумулятор на 500 мАч обеспечивает до 50 часов автономной работы. Время полной зарядки — около трех часов. Переход в спящий режим осуществляется через 10 минут бездействия, что позволяет экономить заряд. Размер модели — 117 × 70 × 41 мм, вес — 86 г.

Acer OMR504 сочетает легкий корпус, бесшумные кнопки и расширенную чувствительность сенсора. Модель поддерживает подключение по USB-ресиверу 2.4 ГГц и Bluetooth v5.1, рабочая дистанция — до 10 метров.

Оптический сенсор INSTANT S201 поддерживает разрешение 800/1200/1600/2400/3200 DPI. Мышь оснащена 6 основными кнопками, а также переключателем питания и переключателем режимов подключения. Ресурс нажатий увеличен до пяти млн.

Встроенный аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы. Время зарядки составляет около 2 часов. Переход в спящий режим происходит через 20 минут бездействия. Размер устройства — 109 × 70 × 40,5 мм, вес — 65 г.

Все модели выполнены в лаконичном дизайне и рассчитаны на длительную эксплуатацию. OMR502 подойдет тем, кто ищет легкое и доступное решение на батарейке, OMR503 — пользователям, которым важны автономность и гибкость подключения, а OMR504 — тем, кто ценит тихую работу кнопок, расширенные настройки DPI и уменьшенный вес.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

