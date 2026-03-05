Разделы

«2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката»

При поиске в «2ГИС» продуктов, готовых блюд, товаров для дома, красоты и других сценариев пользователи теперь увидят блок с товарами из «Самоката». Это позволит быстро найти нужное и оформить заказ, не покидая привычного интерфейса геосервиса. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «2ГИС».

При нажатии на товар открывается веб-приложение «Самоката» — прямо внутри геосервиса, где можно авторизоваться, добавить товар в корзину и оформить доставку. После закрытия окна пользователь возвращается в «2ГИС» — без потери контекста.

«В «2ГИС» можно не только выбрать компанию или место, но и записаться в салон красоты, купить билет в кино или театр. А теперь — ещё и заказать продукты, готовую еду или другие товары, которые быстро доставит «Самокат». Мы добавляем в «2ГИС» возможности, которые помогают решать повседневные задачи, и превращаем геосервис в универсального городского помощника», — сказал Сергей Сергеев, продакт-менеджер в «2ГИС».

«Одно из направлений развития Самоката связано с совершенствованием пользовательского опыта. Бесшовные интеграции между платформами позволяют сделать повседневные сценарии — такие как поиск и покупка товаров — более удобными», — отметил Владимир Ляпунов, директор клиентских продуктов в Самокате.

Ассортимент в поиске «2ГИС» идентичен тому, что представлен в «Самокате». В подборках — повседневные категории: продукты, детские и зоотовары, товары для дома, а также косметика, подарки и другие.

Функция уже работает в мобильном приложении «2ГИС» для iOS и Android — в 129 городах присутствия «Самоката». Если на телефоне есть актуальная версия геосервиса, достаточно перезапустить приложение, чтобы функция стала доступна.

