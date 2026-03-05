Разделы

28% российских компаний планируют замену текущих межсетевых экранов нового поколения

Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTprotect провел опрос о практике применения NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения) в российском бизнесе. Результаты показали, что не все используемые решения справляются с возложенными на них задачами в условиях динамичного ландшафта киберугроз — только половина внедрений NGFW в российских компаниях оправдывает ожидания бизнеса. Об этом CNews сообщили представители iTprotect.

Рынок NGFW — один из самых активно развивающихся в области информационной безопасности сегодня. Именно здесь за последние три года появились десятки новых продуктов. Один из них — NGFW от Positive Technologies, который позиционируется как первый российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем (cкорость обработки трафика в режиме распознавания пользователей и приложений — более 400 Гбит/c). Эксперты iTprotect проверили продукт в реальных проектах и пилотах и проанализировали его применение в пяти базовых сценариях.

Проведенный опрос показал какие из этих сценариев наиболее релевантны для аудитории (можно было выбрать несколько вариантов). Подавляющая часть участников использует решение для защиты периметра, в том числе для филиальной сети (76%), а также организации безопасного удаленного доступа (68%). 48% респондентов применяют NGFW для защиты выделенных сегментов инфраструктуры (в частности КИИ), 36% выстраивают целые экосистемы ИБ-решений, интегрируя межсетевые экрана нового поколения с другими инструментами (SIEM, Sandbox, NTA и пр) для максимальной прослеживаемости ИБ-инцидентов, а 12% используют режим L2-моста, чтобы точечно повышать безопасность сети и контролировать трафик без необходимости перестраивать архитектуру.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Однако, как показал опрос, используемые сейчас NGFW-решения закрывают все потребности бизнеса лишь в 52% случаев. 48% респондентов указали, что им пока не удалось выполнить поставленные задачи с внедрением выбранного NGFW, при этом для 58% из них этот вопрос остается критичным и может послужить основанием для замены текущего NGFW. Для части из них подходящей альтернативой может стать PT NGFW.

«В последние годы рынок NGFW в России — это один из самых динамичных сегментов информационной безопасности. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе он будет расти в полтора раза быстрее мирового. Эту динамику обуславливают требования в части импортозамещения, а также постоянные атаки на сетевую инфраструктуру. Учитывая высокую плотность продуктов на рынке — сейчас в России свои NGFW развивают десятки вендоров — заказчики сталкиваются с непростым выбором. В помощь им мы как раз и делимся своей экспертизой открыто и проводим такие публичные обзоры», — сказал Кирилл Лукьянов, руководитель департамента проектирования и внедрения iTprotect.

