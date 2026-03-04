Разделы

В «VK Видео» появилась персонализированная подборка фильмов

«VK Видео» обновил витрину «Фильмы и сериалы» и добавил персонализированную подборку фильмов, которая формируется с помощью технологий ИИ. Модель учитывает популярность контента и индивидуальные предпочтения зрителя, помогает быстрее находить интересные пользователю фильмы и сериалы. Для тех, кто часто смотрит фильмы, персональная подборка появилась также на главной странице «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK.

В основе обновления – ML-модель, разработанная инженерами AI VK. Она обрабатывает десятки пользовательских сигналов: от лайков, шеров и просмотров видео до поисковых запросов на платформе. Алгоритм сопоставляет эти данные с каталогом популярных фильмов и сериалов и оценивает, насколько контент будет потенциально интересен конкретному пользователю. По итогам первых экспериментов обновление витрины позволило увеличить время просмотра фильмов из рекомендаций на 23%.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Среди наиболее популярных фильмов на платформе: «Клык», «Телохранитель на фрилансе», «Игра в имитаци», «Лулу и Бриггс», «Королевская битва» и другие.

Ранее VK сообщал о внедрении технологий глубокого понимания контента Discovery на платформе «VK Видео». Мультимодальная языковая модель интерпретирует сюжеты видеоконтента, кросс-форматная контентная модель понимает смысл контента, а рекомендательная система автоматически распознает известных персон на видео, чтобы пользователи чаще видели контент с любимыми героями. Благодаря таким обновлениям рекомендации становятся точнее, а пользователи видят больше интересного контента.

