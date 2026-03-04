Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

Треть российских аэропортов уже используют ИИ

Российская компания ORS, разработчик ИT‑решений для авиационной отрасли, представила результаты исследования «Будущее аэропортовых ИT‑технологий в России», один из ключевых разделов которого посвящен внедрению искусственного интеллекта в российских аэропортах. В опросе участвовали топ-менеджеры 57 аэропортов, оценившие эффективность, барьеры и динамику проникновения технологий ИИ в своих компаниях и отраасли в целом. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Согласно результатам исследования, 32% российских аэропортов либо уже используют решения на базе искусственного интеллекта, либо планируют внедрить их в ближайшее время (60%). На сегодня в первую очередь ИИ применяется в B2C-процессах: работе чат-ботов и цифровых сервисов для пассажиров, где эффект от внедрения наиболее очевиден. В B2B-направлениях большинство проектов остаются экспериментальными и пилотными, что говорит о ещё формирующемся рынке промышленных решений.

Респонденты выделили две группы барьеров для внедрения ИИ, которые набрали одинаковую долю ответов — по 27% каждая: во-первых, неясные бизнес-цели и непонимание финансовых выгод, и, во-вторых, недостаток доверия и опасения по поводу безопасности применения ИИ. Еще 19% топ-менеджеров указали на сложность интеграции с существующим программным обеспечением.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Одной из наиболее проблемных и одновременно перспективных для автоматизации областей участники исследования назвали управление расписанием: 82% респондентов считают этот процесс приоритетным кандидатом для использования ИИ. 70% опрошенных отметили поддержку принятия управленческих решений как перспективное направление применения ИИ, еще 67% выделили интеграцию интеллектуальных систем с комплексами видеонаблюдения.

Исследование ORS демонстрирует, что искусственный интеллект перестает быть для аэропортов исключительно «модной» технологией и превращается в инструмент, от которого ожидают реального влияния на эффективность и качество сервиса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Пора переходить на Linux. Готовится новая Windows 12 с вездесущими платными подписками. Старые ПК ее не потянут

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240