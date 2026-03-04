«Островок» и Hotel Advisors назвали города-лидеры по приросту отелей в 2025 году

Казань, Санкт-Петербург и Сочи стали лидерами по приросту номерного фонда в 2025 г. В ряде городов рост отмечается сразу в нескольких сегментах – от апарт-отелей до пятизвездочных гостиниц, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и компании Hotel Advisors. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

По данным экспертов, одним из наиболее динамично растущих направлений стала Казань: номерной фонд классических отелей здесь увеличился на 10%, при этом особенно заметно расширился сегмент пятизвездочных (+22%) и четырехзвездочных отелей (+15%). В категории апарт-отелей наблюдается рост на 10%, в сегменте гостевых домов – наибольший прирост – сразу на 27%.

Динамика роста номерного фонда в популярных городах России

В Санкт-Петербурге прирост апарт-отелей составил 25%, гостевых домов – 37%, а в бюджетной категории без звезд, одна и две звезды предложение суммарно выросло на 25%. В Сочи активно развивался премиальный сегмент: число отелей категории пять звезд увеличилось на 17%. Калининград показал рост в категории без звезд, одна и две звезды (+22%) и в сегменте гостевых домов (+21%). В Екатеринбурге наиболее заметной стала динамика апарт-отелей (+44%), во Владивостоке – гостевых домов (+35%), в Сириусе – бюджетного сегмента без звезд, одна и две звезды (+23%), а также малых гостевых домов (+22%).

В Москве рост классических отелей был более умеренным (+3%), однако в столице продолжает расширяться сегмент альтернативных объектов размещения – гостевых домов (+17%) и апартаментов (+15%), а также апарт-отелей (+12%).

«Прошлый год стал периодом активной трансформации структуры рынка. Девелоперы и собственники активнее стали инвестировать в форматы, которые позволяют быстрее выйти на рынок и гибко управлять загрузкой. Апарт-отели и малые объекты размещения требуют меньших операционных издержек по сравнению с крупными гостиницами и лучше адаптируются к колебаниям спроса. При этом классические отели, особенно в сегменте четыре и пять звезд, также продолжают открываться: интерес гостей к высокому уровню сервиса и качественной инфраструктуре по-прежнему высок», – сказал Сергей Данильченко, сооснователь и руководитель Hotel Advisors.

Динамика предложения сопровождается изменением потребительских предпочтений. По данным «Островка», в 2025 г. заметно вырос спрос на более высокие категории размещения: сильнее всего увеличился интерес к отелям категории четыре звезды — на 32%, спрос на гостиницы категории три звезды вырос на 26%, а на пятизвездочные объекты — на 12%.

«Интересно, что путешественники не привязаны к одному типу отелей или апартаментам: 21% пользователей «Островка», совершивших более одного бронирования в 2025 г., выбрали объекты размещения разной звездности. Очевидно, что турист выбирает наиболее подходящий варианты под конкретную поездку и сценарий – и рынок должен быть готов предложить ему разные форматы», – сказала Ксения Безбородова, руководитель команды «Островка» по развитию бизнеса в СЗФО, Восточной Сибири и Белоруссии.