MWS AI добавила в свои продукты возможность создавать ИИ-агентов на любых моделях

В платформе MWS AI Agents Platform разработки MWS AI (входит в МТС Web Services) появилась возможность создать и запустить ИИ-приложения, ИИ-агенты и мультиагентные системы для бизнеса на базе любой большой языковой модели. Возможности платформы уже подтверждены в ходе тестирования с открытыми моделями семейств Qwen и DeepSeek, проприетарными моделями ChatGPT и Claude, а также Cotype, собственной моделью MWS AI. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

MWS AI Agents Platform позволяет без навыков программирования создавать ИИ-агентов на базе больших языковых моделей и готовых инструментов в визуальном конструкторе бизнес-сценариев. В мультиагентной конфигурации несколько ИИ-агентов могут работать скоординированно: распределять роли и функции, передавать друг другу результаты и проверять их. Интеграционные модули помогают соединять различные сервисы. Взаимодействовать с готовыми ИИ-агентами можно через сайты, чаты, мессенджеры и другие продукты через API.

Компании также смогут использовать любые открытые модели для дообучения под специализированные отраслевые задачи — в случаях, когда возможностей базовой модели недостаточно для достижения максимальной точности. MWS AI готова выступить партнером в обучении и адаптации модели под конкретные бизнес-задачи для последующего использования в закрытом контуре заказчика.

«Сегодня мы видим, что для разных задач часто нужны разные модели, чтобы добиться максимальной точности. Кроме того, из-за быстрого изменения технологического стека и ситуации в мире компании не хотят зависеть от одного поставщика. Поэтому разработчикам важно давать максимально широкий набор инструментов для создания, а также безопасного и эффективного управления ИИ-решениями. Мы также видим, что часто лучшие результаты дают решения, которые оркестрируют несколько специализированных моделей. Система учитывает сильные стороны каждой модели и подключает только релевантные инструменты под задачу. Это повышает точность и помогает эффективнее использовать вычислительные мощности», – сказал директор по продуктам MWS AI Максим Волошин.

ИИ-агенты — это автономные системы, которые по запросу пользователя способны выполнять комплексные задачи в рамках заданных бизнес-сценариев. Они умеют взаимодействовать между собой, с внешней средой и внутренними сервисами компании: CRM-системами, решениями для документооборота и HR, электронной почтой, календарями.

MWS AI Agents Platform также обеспечивает мультимодальные возможности благодаря моделям для работы с изображениями и текстом, синтеза и распознавания речи, речевой аналитики. Они позволяют создавать голосовые интерфейсы, превращать диалоги в структурированные данные и обрабатывать их для улучшения бизнес-решений.

На базе платформы доступны готовые прикладные решения: корпоративные ассистенты для поиска по документам и базам знаний, автоматизации клиентской службы и аналитики, HR- и юридические ИИ-ассистенты. Линейка готовых продуктов будет расширяться.