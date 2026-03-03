Разделы

Ventra Go! выпустила новую функциональность для малого и среднего бизнеса

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! выпустила функциональность для компаний — представителей сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ). Специально разработанный с учетом потребностей СМБ личный кабинет позволяет быстро привлекать временный персонал для закрытия актуальной потребности в работниках: найти замену заболевшему сотруднику, привлечь дополнительные руки в пиковые периоды, для разовых работ или чтобы справиться с экстренной ситуацией. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!.

«В отличие от основного личного кабинета для крупных розничных сетей, где реализована возможность управления распределенными торговыми точками, лимитами и отчетностью, для сегмента малых предприятий мы оставили только ключевое, необходимое для создания быстрого заказа услуг исполнителей», — сказала директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

Среди компаний СМБ особенно востребованы услуги работников в популярных категориях: работа в торговом зале, сборка заказов, помощь на кассе, разгрузка/погрузка и др. Всего на платформе зарегистрировано более 2 млн исполнителей, готовых выйти на смену и выполнить задание.

Заказчикам не нужно тратить время на поиск персонала, договариваться об условиях — исполнители выйдут на задание буквально за пару кликов. Отсутствуют долгое оформление и лишний документооборот: заказчик принимает договор оферты и может сразу же разместить задание на платформе.

Ventra Go! обеспечивает выход исполнителя в короткие сроки, а также качество оказания услуг: все документы исполнителей прошли верификацию, пользователи обладают опытом подработки, каждому из них можно поставить оценку по завершении задания и привлекать исполнителей с высоким рейтингом. Оплата работнику производится после подтверждения отработанных часов по закрытому заказу.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
«Мы видим растущий запрос среднего и малого бизнеса на временный персонал, который может в моменте закрыть потребность в рабочей силе. Мы даем возможность заказчикам из СМБ быстро решить проблему необходимых рабочих рук здесь и сейчас — исполнители выйдут на задание оперативно, за 24 часа. Платформа берет на себя весь процесс взаимодействия с подработчиками и гарантирует клиентам высокое качество временного персонала», — сказала директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

