Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Simetra разработала транспортную модель Красноярска на российской платформе RITM³

Группа компаний Simetra завершила проект по разработке и внедрению информационно-аналитической системы для управления транспортной инфраструктурой Красноярска. В ходе работ специалистами компании реализована транспортная модель города на отечественной платформе RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Заказчиком проекта выступило муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства», структурное подразделение департамента градостроительства.

Работы включали разработку и запуск транспортной модели города на базе российской платформы RITM³, которая станет основой для дальнейшего развития городской информационно-аналитической системы. Она позволит принимать более обоснованные управленческие решения и обеспечит комплексный подход к планированию транспортной инфраструктуры и развитию пассажирских перевозок.

Транспортную модель планируется применять в том числе для расчетов, связанных с развитием дорог и изменений маршрутной сети, в частности для разработки документов планирования регулярных перевозок пассажиров (ДПРП), а также оценки влияния изменений в организации дорожного движения. Особую ценность данная разработка имеет при определении оптимальной трассировки линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта и, как следствие, новой маршрутной сети городского общественного транспорта.

Отдельно следует отметить возможность оценки влияния градостроительной политики на транспортную инфраструктуру.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

«Переход на российскую платформу RITM³ в рамках импортозамещения позволил создать современный инструмент, полностью соответствующий стандартам и требованиям к цифровым системам управления городской инфраструктурой. Благодаря этому Красноярск получает возможность эффективнее планировать развитие транспортной сети и принимать решения на основе точных расчетных данных», — отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения компании Simetra.

«Разработанная транспортная модель позволит точнее оценивать программы комплексного развития территорий с точки зрения их влияния на улично-дорожную сеть города, последствия изменения схем организации движения и планировать развитие транспортной инфраструктуры на основании достоверных расчетов. Это повысит эффективность решений, принимаемых в интересах жителей города, позволит более эффективно использовать денежные средства налогоплательщиков», — сказал Андрей Поляков, начальник отдела транспортного планирования и моделирования МКУ «Управление капитального строительства» Красноярска.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Разработчики российского «убийцы» Citrix Workspace пишут собственный протокол доступа к виртуальным рабочим местам

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240