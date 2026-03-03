Разделы

OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и разработчик и производитель промышленных систем накопления энергии (СНЭ) Vektor Plus объявили о сотрудничестве. Партнерство расширит каналы сбыта решений бренда для бесперебойного питания бизнеса и инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В ассортимент дистрибьютора вошли свинцово-кислотные и литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи — Vektor Battery и Vektor Energy. Решения оснащены интеллектуальной системой управления и способны адаптироваться к климатическим условиям. Помимо этого, батареи могут интегрироваться с солнечными панелями и ветрогенераторами, а также использоваться в качестве замены дизель‑генераторов или дополнения к ним. Это обеспечивает экологичное и малошумное резервное питание критически важного оборудования. Возможность наращивать мощность и емкость по мере роста нагрузки помогает поддерживать бесперебойность и отказоустойчивость ИТ‑инфраструктуры.

Сотрудничество с OCS позволит Vektor Plus повысить узнаваемость бренда в сегменте аккумуляторных систем и обеспечить широкую доступность решений на российском ИТ‑рынке: продукция доступна более 6,5 тыс. партнеров OCS по всей стране. Кроме того, дистрибьютор окажет бренду маркетинговую поддержку.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

«В рамках сотрудничества с Vektor Plus мы сможем предложить нашим партнерам современные системы накопления энергии: масштабируемые, экологичные и готовые к работе в пиковые нагрузки. Мы уверены, что расширение портфеля OCS энергоэффективными решениями для бесперебойного питания поможет в развитии устойчивой ИТ-инфраструктуры в ключевых отраслях: телекоммуникациях, промышленности, энергетике, логистике и ЦОД», — отметил Сергей Тузов, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

«Мы рады сотрудничеству с OCS, которое открывает новые возможности для развития нашего бренда. Наше партнерство охватывает как современные литий-железо-фосфатные батареи серии Vektor Energy, так и проверенные временем свинцово-кислотные решения Vektor Battery. Это позволяет нам закрыть потребности самого широкого круга заказчиков — от объектов, требующих максимальной автономности и циклической стойкости, до классических систем резервирования, где важна надежность и экономическая эффективность. Благодаря выходу на платформу OCS, еще больше российских компаний смогут подобрать оптимальное решение для бесперебойного питания своего бизнеса и инфраструктуры», — сказал Павел Желтков, директор по развитию ГK Vektor Plus.

