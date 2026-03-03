МТС провела цифровую модернизацию кадровых центров Кубани

МТС в рамках нацпроекта «Кадры» обеспечила интеллектуальным решением для автоматизации очередей большинство центров занятости Краснодарского края. В 35 филиалах региона прием посетителей теперь полностью автоматизирован через электронную очередь и интерактивные панели. МТС реализовала проект на полностью российском ПО. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровизация процессов помогла кадровым центрам сократить время ожидания в очереди, существенно повысить уровень комфорта и удовлетворенности соискателей. Автоматизация приема посетителей центров занятости также позволяет проводить мониторинг и корректно оценивать уровень загрузки специалистов.

Кадровые центры оказывают содействие в поиске подходящей работы, занимаются профессиональным обучением и повышением квалификации, профориентацией и психологической поддержкой. В рамках национального проекта «Кадры» в 2025 г. обновлено свыше 480 центров занятости по стране. Также модернизированы 162 центра карьеры при учебных заведениях для усиления поддержки выпускников. Полная модернизация системы должна завершиться к концу 2028 г.

«Важной составляющей любых современных проектов является внедрение цифровых технологий. У МТС накоплена большая экспертиза в модернизации самых разных сфер экономики и жизнедеятельности через цифровые технологии. В частности, уже в течение двух лет МТС на Кубани участвует в цифровизации системы питьевого водоснабжения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мы рады быть причастными к улучшению качества жизни через подобные программы», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.