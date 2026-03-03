Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил покрытие сети на трассе Липецк–Усмань

Инженеры «МегаФона» провели модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Сошки Грязинского района Липецкой области. Работы позволили не только ускорить мобильный интернет почти для 1,7 тыс. жителей села, но и обеспечить стабильное покрытие на ключевой автодороге, соединяющей областной центр с пятым по населению городом региона — Усманью.

Трасса ЛипецкУсмань протяжённостью около 80 километров связывает два крупных промышленных центра. Ежедневно по ней перемещаются более 1 тыс. человек на общественном транспорте и ещё столько же — на личных автомобилях. Время в пути — около часа — превращается в удобное окно для цифровых сервисов: пассажиры могут общаться в мессенджерах, смотреть видео, пользоваться госуслугами, мобильным банком и решать важные вопросы в режиме реального времени.

После модернизации базовой станции в селе Сошки, расположенном примерно посередине между Липецком и Усманью, связь на трассе стала надёжнее, а средняя скорость мобильного интернета выросла на 15% и теперь достигает 50 Мбит/с.

«Мы подключили дополнительный низкочастотный диапазон, обеспечивающий радиус действия до 30 километров и устойчивое покрытие на открытых участках, включая автодороги. Теперь водители и пассажиры гарантированно остаются в зоне стабильного сигнала и получают быстрый доступ ко всем цифровым сервисам, — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Мобильный интернет в пути — это не только комфорт, но и важный элемент безопасности: навигатор работает без сбоев, а в случае чрезвычайной ситуации всегда можно оперативно вызвать помощь».

Ранее «МегаФон» улучшил связь на трассе Хлевное — Тербуны. В целом по итогам 2025 г. в Липецкой области было построено и модернизировано более 120 базовых станций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240