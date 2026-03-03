Разделы

«МегаФон»: кировчане начали готовиться к отпускам заранее

Жители Кировской области стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпаний и билетных агрегаторов вырос в феврале 2026 г. на 15% по сравнению с декабрем 2025 г., когда многие планировали путешествия на новогодние каникулы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При этом 55% трафика приходится на сайты авиаперевозчиков. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользователей.

Увеличение трафика на билетные сайты регистрируется сейчас практически во всех регионах. В целом по стране показатель вырос на 15%, такое значение зафиксировано и в Кировской области. При этом в феврале 2026 г. регион вошел в топ-10 субъектов с наибольшим интересом жителей к авиаперелетам.

Кировские пользователи наиболее активно рассматривают предложения перевозчиков и ищут оптимальную логистику для рабочих поездок и летних путешествий внутри страны и за рубежом в середине рабочей недели — на среду приходится 16% всего тематического мобильного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов у кировчан наблюдается в выходные — субботу и воскресенье.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Новые цифровые привычки пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком‑инфраструктуры в крупных городах региона. Оператор планомерно улучшает телеком‑инфраструктуру и в сельских населенных пунктах, где мобильный интернет зачастую становится единственным способом для комфортного оформления билетов и туров в режиме онлайн.

«Высокая активность кировчан в поиске билетов, особенно в середине недели, подтверждает, что путешествия становятся частью регулярного планирования, а не только сезонного ажиотажа. Для нас это важный сигнал, ведь рост мобильного трафика напрямую влияет на нагрузку на сеть. Поэтому мы продолжаем расширять покрытие сети и повышать ее пропускную способность, чтобы жители могли комфортно планировать поездки даже в удаленных уголках Кировской области», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

