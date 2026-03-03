ИТ- и телеком-компании усиливают присутствие в регионах России

Эксперты компании «Аэроклуб», участника рынка делового туризма и поставщика TravelTech-решений для управления командировками, проанализировали бронирования представителей ИКТ-сектора в 2025 г. и выяснили, как меняется деловая мобильность отрасли, география поездок и формат присутствия компаний. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Аэроклуб».

По итогам 2025 г. число командировок представителей ИТ- и телеком-компаний по России выросло на 10% с учетом авиаперелетов и проживания, тогда как количество международных командировок сократилось на 40%. В результате доля зарубежных поездок в общей структуре командировок ИКТ-сегмента снизилась до 20% против 31% годом ранее.

«В 2025 г. мы зафиксировали спад деловой активности ИТ- и телеком-компаний на ряде зарубежных направлений, ранее формировавших значительную часть поездок отрасли. Это подтверждается как динамикой авиаперелетов, так и снижением объема размещения в странах, традиционно востребованных у ИКТ-сегмента, включая Сербию, Казахстан и Турцию. В то же время усилилась деловая активность внутри страны: вырос спрос на проживание и расширилась география поездок по России. В совокупности эти изменения отражают смещение фокуса ИТ- и телеком-компаний в сторону локальной операционной деятельности», – сказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Спрос на размещение в российских отелях со стороны ИТ- и телеком-компаний вырос на 12%, а средняя стоимость ночи увеличилась на 13% и составила 8 тыс. руб. Больше всего ночей представители ИТ- и телеком-отрасли провели в Москве (+5% к 2024 г.) и Санкт-Петербурге (+5%) Екатеринбурге (+1%), Казани (+68%), Нижнем Новгороде (+13%), Владимире (+57%), Сочи (-37%), Новосибирске (-2%), Сасово (-47%) и Калуге (+22%), что отражает перераспределение деловой активности в регионы и расширение проектной работы за пределами столиц.

Наиболее востребованным форматом проживания стали объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты, – на них пришлось 33% всех ночей против 29% годом ранее при росте спроса на 28%. Для деловых поездок такой формат пока остается нехарактерным, однако его доля на рынке продолжает устойчиво расти. На втором месте по объему размещения оказались отели категории «четыре звезды», на которые пришлась треть всех ночей при росте спроса на 17%. Доля пятизвездочных отелей составила 25%, при этом число ночей в них сократилось на 3%. Трехзвездочные гостиницы заняли 11% объема проживания ИТ- и телеком-компаний.

Внутри России число перелетов ИТ- и телеком-компаний осталось стабильным (-2% к 2024 г.), как и средняя продолжительность командировки, которая сохранилась на уровне 3,5 дня. Чаще всего представители отрасли отправлялись в Москву (+7%, доля 13%), Сочи (+20%, доля 7%) и Санкт-Петербург (-7%, доля 5%). Также в топ-10 по востребованности у ИКТ-сектора вошли Екатеринбург (+3%), Казань (+68%), Калининград (+146%), Новосибирск (+37%), Нижний Новгород (+35%), Самара (+32%) и Красноярск (+39%). При этом в ряде регионов сотрудники ИТ- и телеком-компаний стали проводить больше времени: средняя продолжительность командировки в Новосибирск выросла на 34% и достигла 4 дней, а в Нижний Новгород – на 59%, до 3,5 дня, что указывает на углубление проектной работы и операционного присутствия.

В рамках командировок по России в 2025 ИТ- и телеком-компании чаще отдавали предпочтение поездам – на железнодорожный транспорт пришлось 61% поездок против 55% годом ранее, а спрос на ж/д билеты вырос на 25%. В среднем компании платили 5,5 тыс. руб. за билет, что на 14% выше уровня 2024 г. В топ-10 городов, в которые представители сегмента ИКТ чаще всего отправлялись на поезде, вошли Москва (+30% к 2024 году, доля 44%), Санкт-Петербург (+26%, доля 28%), Нижний Новгород (+30%, доля 5%), Ростов-на-Дону (+30%), Воронеж (-4%), Краснодар (-19%), Ярославль (+134%), Владимир (+19%), Калуга (+101%) и Казань (+166%).

Спрос на зарубежные перелеты сотрудников ИТ- и телеком-компаний снизился на 43%, при этом средняя продолжительность зарубежной командировки также сократилась на 13% и составила пять дней. Наиболее востребованными зарубежными направлениями по числу авиабилетов стали Узбекистан (-5% к 2024 г., доля 12%), Казахстан (-57%, доля 12%), Белоруссию (-1%, доля 10%), Китай (+8%, доля 10%) и Турция (-31%, доля 9%). Причем на ИТ- и телеком-компании пришлось 28% всех деловых перелетов в Узбекистан, 18% в Казахстан, 26% – в Белоруссию, 7% – в Китай и 19% – в Турцию.

В структуре зарубежных перелетов сократилось число билетов бизнес-класса (-16%), при этом их доля выросла до 4% против 3% годом ранее. Вклад отрасли в этот сегмент составил 6% против 8% в 2024 г. Число перелетов первым классом снизилось на треть, однако их доля сохранилась на уровне 0,4%, а вклад ИТ- и телеком-компаний в этот сегмент сократился до 12% против 21% годом ранее. В среднем компании сектора платили 43 тыс. руб. за перелет за рубеж в одну сторону в экономклассе (-16% к 2024 г.) и 174 тыс. руб. в бизнес-классе (-15%). Самым дорогим зарубежным авиабилетом стал перелет из Москвы в Сан-Паулу через Дубай и обратно в салоне бизнес-класса стоимостью 1.23 млн рублей.

Спрос на проживание в зарубежных отелях со стороны ИТ- и телеком-компаний сократился на 37%, а средняя стоимость ночи составила 13 тыс. руб., что на 9% ниже уровня 2024 г. Больше всего ночей представители отрасли провели в Китае (+3% к 2024 году, доля 17%), Сербии (-53%, доля 14%), Узбекистане (0%, доля 13%), Казахстане (-45%, доля 13%) и Белоруссии (+11%, доля 7%). В топ-10 зарубежных направлений по объему проживания также вошли Армения (-34%), ОАЭ (-53%), Турция (-9%), Грузия (-26%) и Кот-д’Ивуар (-67%).