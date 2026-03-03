Разделы

Бизнесу предложили мгновенную миграцию из Telegram в российский мессенджер

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила инструмент для мгновенного переноса архива из Telegram. Пользователи смогут в несколько кликов перенести свои каналы, переписки и файлы в мессенджер «Чаты» от «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Клиенты смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис «Чаты». В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

Функция предназначена для команд, которые ведут рабочие переписки в Telegram и сталкиваются с замедлением работы сервиса. В августе 2025 г. Роскомнадзор заблокировал возможность звонков в Telegram; с октября началось внедрение и других ограничений. Перебои в работе приложения участились в феврале 2026 г.: пользователи испытывают сложности с отправкой и получением сообщений, а также с загрузкой файлов. Благодаря мгновенному переносу в мессенджер от «МТС Линк», команды смогут продолжить рабочее общение без риска потери важной информации.

«Мы всегда подчеркивали необходимость разделения рабочей и личной коммуникации: общедоступные приложения, такие как Telegram — для общения с друзьями и родственниками, специализированные мессенджеры — для работы с коллегами. Такой подход позволяет избежать утечек чувствительной информации, например, когда уволившийся сотрудник продолжает читать переписку в чате, откуда его забыли удалить. Быстрая миграция из Telegram в «МТС Линк Чаты» — не только способ сохранить непрерывность общения на фоне блокировок, но и повод наконец отделить рабочее от личного. Благодаря корпоративному мессенджеру компании снизят риск потери данных и получат расширенные возможности администрирования», — сказал директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

«Чаты» от «МТС Линк» — корпоративный мессенджер. Помимо базовых функций, в сервисе доступна интеграция с видеоконференциями и вебинарами, таск-трекер, гостевые доступы и расширенные возможности администрирования команд. Кроме того, в сервис встроен ИИ-ассистент: он помогает быстро находить нужные переписки, умеет составлять резюме чатов и непрочитанных сообщений, а также отвечает на любые вопросы на основе базы знаний компании и других авторизованных источников. Продукт входит в Единый реестр российского ПО, развернуть его можно как в облаке, так и на собственном сервере (on-premise).

